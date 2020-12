Mis à jour le 18/12/2020 à 19:50

“Virgin River”, également connue sous le nom de «A place to dream» en Amérique latine, est l’une des séries Netflix les plus réussies. Les fans attendent une troisième saison après la fin du deuxième opus qui était plein de drame et une fin choquante: Jack Sheridan (Martin Henderson) a été abattu et sa santé est inconnue.

REGARDEZ ICI: “Virgin River 3”: il existe un lien familial entre Jack et Hope, selon la théorie

L’une des principales histoires de la saison 2 de “Virgin River” C’était la grossesse de Charmaine, L’ex-partenaire de Jack. Elle avait peur d’annoncer à Jack la nouvelle de sa grossesse, alors elle lui a écrit une lettre et a demandé à Hope (Annette O’Toole) de la lui remettre.

Finalement, Jack le découvrit et la nouvelle le choqua. En plus de cela, il a également été révélé qu’elle allait avoir des jumeaux, à la grande surprise de tout le monde. Alors que c’était beaucoup à discuter en “Virgin River”, certains fans pensent que d’autres drames sont en route.

L’une des principales histoires de la saison 2 de “Virgin River” était la grossesse de Charmaine, l’ex-partenaire de Jack (Photo: Netflix)

C’est parce qu’une théorie de “Virgin River” sur le fait que Jack n’est peut-être pas vraiment le père des jumeaux de Charmaine. La théorie suggère également qu’un autre personnage pourrait être le vrai père des bébés: Dan Brady (Ben Hollingsworth).

Certains fans croient que Charmaine Elle a utilisé la grossesse comme excuse pour garder Jack proche, après qu’il ait admis qu’il n’avait plus de sentiments amoureux pour elle. Et, de cette façon, empêchez Jack et Mel d’être ensemble.

En ce sens, les fans de “Virgin River” ont convenu, notant que la théorie aurait du sens car elle permettrait à la relation entre Jack et Mel Monroe (Alexandra Breckenridge) d’aller de l’avant.

Dans la finale de la saison 2 de “Virgin River” Il a été révélé que Charmaine envisageait de déménager à Portland et a également menacé d’élever ses enfants loin de Jack. Les choses sont devenues encore plus compliquées lorsque Jack a reçu une balle dans l’abdomen et laissé dans un état grave au bar.

Certains fans pensent que Charmaine a utilisé la grossesse comme excuse pour garder Jack proche (Photo: Netflix)