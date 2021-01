Basé sur les romans du même nom de Robyn Carr, “Virgin River” Cela reste l’une des séries Netflix les plus parlées ces dernières semaines. Son succès a conduit à la comparaison inévitable avec ce que les fans ont lu dans les livres de l’auteur.

La série raconte l’histoire de Melinda Monroe (Alexandra Breckinridge), une infirmière qui, dans le but de reconstruire sa vie après la mort de son mari, déménage dans une ville appelée Virgin River, où elle rencontre Jack Sheridan (Henderson), un homme cela la fera croire à nouveau à l’amour.

Les fans de la série originale Netflix doivent savoir que cette production et les livres ne sont pas directement corrélés. En fait, de nombreux aspects clés des parcelles ne sont pas alignés dans l’histoire. Découvrez ci-dessous dix différences qui existent entre les deux succès.

DIFFÉRENCES ENTRE LES LIVRES “A PLACE TO DREAM” ET LA SÉRIE NETFLIX

10. LES BÉBÉS NE SONT PAS DES CHATS DANS LES LIVRES

La série ne remet pas profondément en question la paternité des bébés de Charmaine. Il est largement admis et accepté que les petits sont les descendants de leur ancien amant, Jack.

Pendant ce temps, dans les livres, Charmaine tombe enceinte, mais les jumelles finissent par être biologiquement quelqu’un d’autre. Cette différence est grande et les fans des livres et de la série l’ont rapidement remarqué.

9. LA MORT DU MARI DE MEL EST DIFFÉRENTE DANS LA SÉRIE

Mel a beaucoup souffert à la fois dans les livres et dans la série. Une grande perte qui a secoué son monde a été le décès de son mari. Sa mort la hante et les fans des livres et de la série peuvent convenir qu’elle a beaucoup de travail à faire pour perdre Mark.

Dans les livres, il est pris entre deux feux lors d’un vol dans un dépanneur et, dans l’émission, sa vie se termine à cause d’un accident de voiture.

8. LES LIVRES PRENNENT LES CHOSES PLUS LENTEMENT

On pourrait se perdre dans les lectures de Robyn Carr. Le premier livre s’appelle «Virgin River» et le second de la série s’intitule «Shelter Mountain».

Un fan des lectures, qui a également regardé la série, a noté que la première saison de «Virgin River» combinait en fait les concepts et les intrigues des deux premiers livres de Robyn Carr. Pour ceux qui se sont livrés à la fois à l’émission et au Dans les livres, cette combinaison de parcelles peut être un peu déroutante.

7. JACK EST PLUS DE RÊVE DANS LES LIVRES

L’acteur qui joue Jack, Martin Henderson, convient parfaitement à la série. Mais est-ce en corrélation avec le personnage? Un blogueur, qui a lu les livres et regardé les deux premières saisons de Netflix, a noté que le personnage de Jack était plus sympathique dans les livres que dans la série.

Le truc du “héros romantique” ne se traduit pas toujours aussi bien pour l’acteur que pour le personnage du livre, et dans la série, Jack peut sembler un peu abattu et abattu.

6. LES PERSONNAGES DOC ET HOPE SONT OFF

L’un des personnages principaux à la fois de la série et des livres est Doc. Le médecin de la ville, avec qui Mel travaille sur «Virgin River», est un peu rude dans les livres de Robyn Carr. Reddit a noté que bien qu’il soit un peu un grognard dans les lectures, il n’est pas cruel, comme dans la première saison.

Un autre utilisateur dudit réseau social affirme que le caractère de Hope est également très différent dans les livres. Le consensus général est que les livres donnent au personnage une ambiance différente.

5. LA CHARMAINE EST UNE PARTIE BEAUCOUP PLUS PETITE DES LIVRES

Nous ne sommes que dans deux saisons de «Virgin River» sur Netflix, il est donc difficile de dire quels personnages continueront de grandir et lesquels auront moins de temps d’écran au fil des saisons. Cependant, ce que les fans remarquent jusqu’à présent, c’est que Charmaine joue un rôle beaucoup plus important dans la série que dans le livre. Son rôle a même augmenté davantage dans la deuxième saison de l’émission que dans la première.

4. HOPE ET DOC ONT UNE RELATION DIFFÉRENTE DANS LE LIVRE

Les personnalités de Hope et Doc ne sont pas les seules choses que les fans ont remarquées en comparant la série aux livres. Dans l’émission, Hope et Doc se sont mariés une fois. Dans les livres, ils n’ont jamais fait les choses officielles.

Les livres montrent également que Hope a plusieurs années de plus que Doc. La série, quant à elle, les deux personnages ont à peu près le même âge. S’ils sont différents en années, alors ce n’est pas perceptible.

3. LES LIVRES SONT PLUS ROMANTIQUES SUR LE GENRE

Ceux qui ont lu des œuvres de Robyn Carr conviennent que ce qu’elle écrit peut être décrit comme une œuvre romantique. L’adaptation Netflix a certainement beaucoup de romance.

Il y a le triangle amoureux entre Mel, Charmaine et Jack, la renaissance de Hope et Doc, le jeune amour avec Ricky et Lizzie, et étonnamment Preacher et Paige. L’émission contient également d’autres éléments de l’intrigue qui ne sont pas axés sur la romance. La série dégage des vibrations inspirées de “Hallmark”.

2. LA SÉRIE EST NOTÉE PG (GRAND PUBLIC)

Les livres dont la série a émergé sont classés comme des œuvres romantiques, et le spectacle est davantage basé sur “Hallmark”, comme nous l’avons mentionné. Cela peut aller de soi, mais les livres contiennent beaucoup plus de «temps adulte» entre les personnages.

La série vise à garder les choses assez bien notées PG. Les fans peuvent facilement regarder cette émission sans vouloir avancer rapidement le chapitre; de peur que des enfants ne traînent là-bas. D’un autre côté, les livres deviennent très, très «fumés».

1. UN BÉBÉ DANS LES LIVRES

Mel tombe enceinte du fils de son mari maintenant décédé dans la série. Cependant, là, elle fait face à des complications après avoir donné naissance à une fille mort-née, puis fait face à toute une vie d’infertilité. Dans les livres, Mel ne pouvait pas tomber enceinte jusqu’à ce que, bien sûr, elle rencontre Jack.

C’est une énorme différence entre les livres et la série, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de Mel et Jack à l’avenir. Après tout, ils n’existent que depuis deux saisons.

