Celui qui attend toujours de rentrer est Bogdan. L’Ukrainien, qui a été testé positif au covid le 17 novembre avec l’Ukraine, continue de travailler sur Mareo en dehors de ses coéquipiers, en attendant le protocole de la Ligue pour autoriser son retour dans le groupe. L’arrière attend un autre résultat négatif dans un test qui lui permet d’entrer dans la dynamique de groupe et de se joindre en tant que renfort important pour Gallego.

Le souci à Mareo est maintenant avec Pedro Díaz. Le milieu de terrain de Sierense s’est retrouvé sans jouer les deux derniers matchs de championnat, contre Albacete et l’Espanyol – bien qu’il ait été appelé dans ce dernier – en raison de problèmes aux ischio-jambiers. Le Sierense, un fixe pour Gallego jusqu’à ce moment, n’avait cessé d’être un partant dans deux des quinze premiers matchs de la saison. Pedro Díaz a travaillé hier partiellement en marge, et il faudra attendre de vérifier son évolution pour les trois prochains jours, pour voir s’il atteindra le rendez-vous dimanche.

Guille Rosas, quant à lui, n’a plus joué contre Albacete en raison d’une maladie qui lui a donné une trêve pour jouer contre l’Espanyol, mais cela le met mal à l’aise. L’inconfort d’un pied l’oblige à doser ses efforts. “Je me sens bien, beaucoup mieux que la semaine dernière, c’est une question compliquée, une douleur très aiguë qui m’empêche de frapper le ballon. Par précaution, je ne suis pas sorti m’entraîner avec mes coéquipiers », a expliqué hier l’homme de Gijón.

Avec cet inconnu de Pedro Díaz et Guille Rosas, David Gallego espère également que deux footballeurs inédits à ce jour, Marc Valiente et Cristian Salvador, pourront être disponibles avant la fin de l’année. Le défenseur central et le milieu de terrain ont travaillé une partie de la séance d’hier avec leurs coéquipiers, avec une longueur d’avance sur leur set-up. Salvador est entré dans la première convocation de la saison, bien qu’il n’ait pas joué une seule minute. Le Zamorano, qui souffre d’une blessure musculaire, selon le rapport médical, serait un rafraîchissement important pour un milieu de terrain où actuellement Javi Fuego, Gragera et Manu García sont les seuls disponibles.

Marc Valiente, pour sa part, atteint de fasciite plantaire, se retrouve avec un nouveau traitement, qui comme Gallego l’a reconnu il y a quelques semaines, il espère que maintenant il lui donnera un bon résultat d’être disponible à l’arrière, où jusqu’à présent Pelayo Suárez a couvert parfaitement l’absence de Babin et Guille quand ce fut son tour.

Le défenseur central martiniquais, pour sa part, après la fin du choc contre l’Espanyol ensanglanté, avec une contusion nasale, il travaillait normalement hier à l’école de football de rojiblanca.