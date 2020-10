La famille Beckham a la chance de mener une vie de luxe pendant de nombreuses années. Maintenant, ils sont installés à Miami, où l’ancien footballeur du Real Madrid est très enthousiasmé par le projet Inter Miami de la MLS. Ils y vivent dans une nouvelle maison, un penthouse spectaculaire évalué à environ 20 millions d’euros dans l’un des bâtiments les plus emblématiques de la capitale de la Floride, où le soleil et le beau temps sont garantis.

Et c’est qu’il y a quelques mois Beckham a acquis un penthouse dans la tour mythique Musée des mille mille. Un bâtiment qui se distingue par un squelette armé d’une forme légèrement sinueuse, au point qu’il est devenu la “Tour du Scorpion”. Une construction de 214 mètres conçue par la prestigieuse architecte Zaha Hadid qui est même apparue dans l’un des épisodes de la série «Impossible Buildings».

Le bâtiment est situé près du centre-ville de Miami et surplombe la baie de Biscayne. Il s’agit de premier et dernier complexe résidentiel dans conçu par l’architecte irakien, depuis le vainqueur du Prix ​​Pritzker Il est décédé à Miami des suites d’une crise cardiaque précisément lors de la construction de celui-ci. La structure a 62 étages, un total de 84 maisons qui sont réparties dans 10 dans la zone la plus élevée de la tour, 70 unités d’un demi-étage et 4 dans la zone la plus basse de style maison de ville. Tous ont des prix compris entre 6 et 20 millions….

La structure reprend les lignes typiques des créations de Zaha Hadid / Gtres

Dans le cas du domicile du BeckhamIl est connu pour avoir cinq chambres et six salles de bains. Chacune des chambres a sa propre salle de bain mais, en plus, la chambre principale dispose de deux dressings et d’un grand coin salon. La taille totale du sol dépasse mille mètres carrés, en comptant les différentes zones de terrasse qui entourent la structure.

Bien que la fortune des Beckham soit évaluée à plus de 900 millions, la vérité est que cette fois, ils auraient pu payer plus. Et c’est que selon les rumeurs, il y a quelques semaines, un autre des penthouses a été vendu pour 13,8 millions, soit près de 6 de moins que ce qu’ils ont payé, qui en tout cas voulait vivre dans le meilleur endroit possible à Miami, et il semble que Ils y sont parvenus en regardant les photos… (galerie inférieure).