Margarida corceiro, mieux connue sur Instagram sous le nom de Magui, est la petite amie de Joao Felix pour un couple d’années. La jeune actrice portugaise de 18 ans est une véritable revendication sur le réseau social susmentionné, où elle approche un million de followers grâce en grande partie aux poses spectaculaires qu’elle grimpe, beaucoup d’entre elles en bikini montrant leur silhouette et leur beauté. Avec tous ces charmes, il est tombé amoureux de la star de Atlético de Madric, avec qui elle partage généralement de longues saisons, bien qu’elle alterne les étapes à Madrid avec d’autres dans son Portugal natal, où elle est une véritable influenceuse.

Il y a quelques heures, Magui Corceiro a fait à travers ses “ histoires ” une série de questions et réponses dans lesquelles il était honnête sur les différents sujets que ses «followers» mettaient sur la table. L’un d’eux est l’avenir du matelas fissuré, et l’actrice ne cache pas que son rêve serait qu’un jour elle revienne Le Portugal jouera pour le Sporting Lisbonne, l’équipe de son cœur. D’autre part, à propos de sa relation avec Joao Felix Elle admet “ce n’était pas le coup de foudre”, contrairement à ce que l’on pourrait penser, alors qu’elle est enthousiasmée par sa carrière d’actrice.

Malgré sa jeunesse, puisqu’elle n’a que 18 ans, Magui Corceiro révèle également qu’à l’avenir elle aimerait être mère, mais pas à court terme, puisqu’elle se concentre désormais sur son côté professionnel dans la série portugaise “ Bem Me Quer ”, qui est vous pouvez le voir sur la chaîne TVI. La Portugaise est de plus en plus connue dans le pays voisin pour son travail et aussi parce qu’elle est une véritable influenceuse sur Instagram.

En quelques mois, il s’est agrandi de centaines de milliers d’adeptes et compte déjà près d’un million d’adeptes récompensés par leurs poses provocantes. Ne coupe pas Magui lors du téléchargement de poses artistiques Dans lequel elle apparaît très légèrement vêtue ou en bikini avec lequel elle balaie et reçoit des milliers et des milliers de «j’aime».