«Je suis très heureux, j’ai fait de mon mieux. Il y avait de nombreuses heures dans le pavillon et maintenant il est temps de se reposer»Explique Flavia, qui vit dans le quartier Otero d’Oviedo, va à l’institut Leopoldo Alas Clarín et étudie d’abord à l’ESO.

Le saut imparable de Flavia García, de Saronno à Oviedo

Flavia, qui s’entraîne à l’Omega Sports Association à Oviedo, représente les Asturies à la Copa de la Reina depuis trois ans. De plus, l’année dernière, elle était déjà championne de la jeunesse espagnole et était la plus jeune médaillée de l’histoire de la Coupe susmentionnée, avec 9 ans en 2018. La femme d’Oviedo dit qu’elle veut être gymnaste professionnelle et sa référence est Alina Harnasko, une gymnaste biélorusse de 19 ans. années. “C’est très propre, esthétique et très joli”, rit Flavia, qui veut aussi être dentiste et avoir sa propre clinique. Cela vient de ses parents, tous deux cubains. Sa mère est médecin de premier recours et son père est avocat, mais il se consacre à la branche santé.

Flavia est claire que malgré son succès dans le sport, elle ne doit pas négliger ses études. “Je m’entends bien, cette année j’ai remarqué le passage du lycée au lycée, mais je ne descends généralement pas en dessous de huit”, dit la femme d’Oviedo, qui pendant son temps libre, lorsque la formation le permet, lit des livres, s’amuse avec YouTube et profitez de certaines séries.

Les entraîneurs de Flavia sont Natalia Onopko (l’épouse de l’ancien footballeur d’Oviedo) et Camino Mateos. «Flavia est une fille très spéciale. Elle est responsable, travailleuse, infatigable et une très bonne élève. Elle a un bel avenir en gymnastique rythmique », explique Mateos, qui est revenu hier avec l’Oviedo de Valence après la remise des médailles.

Le succès de Flavia ne fut pas le seul de l’expédition asturienne à Valence. Claudia Mariño, de Gijon du club Stroke, a obtenu une médaille de bronze dans la catégorie la plus jeune et une médaille d’argent dans l’appareil mains libres.

De plus, en ajoutant tous les participants, Les Asturies ont été finalistes en Espagne pour l’autonomie des plus jeunes et des enfants. Outre Flavia et Mariño, Marta Pérez et Paula Fernández, de l’AVC de Gijón, Lucia Cortina, de l’Oviedo CERO, et Cristina Sira, étaient les représentants des Asturies à Valence.