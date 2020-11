On dit beaucoup pendant les dernières heures de Lewis Hamilton et de sa possible retraite de la Formule 1. L’Anglais a laissé son avenir en suspens et des rivières d’encre sont écrites à ce sujet partout dans le monde. Peut-être que l’une des rares personnes à célébrer sa retraite serait Florence Mueller, modèle qui a été lié et pris avec lui pendant des semaines.

Mais qui est Florence Mueller? Jusqu’à ce que sa romance avec Hamilton soit révélée, elle n’était pas bien connue, mais maintenant ses réseaux sociaux se développent chaque jour en termes de followers. Le modèle a fermé son compte Instagram, elle n’a donc pas autant de “ followers ” qu’elle le pourrait, mais où elle peut être vue beaucoup se trouve Tik Tok, car il balaie avec ses vidéos provocantes sur ce réseau social.

A 25 ans, il publie des séances photo, des soirées à Miami, des promenades à Milan … Il compte près de 150000 abonnés sur Tik Tok et plus de 70000 sur Instagram, où il partage également des poses enflammées avec ceux qui révolutionnent les réseaux.

Grâce à sa silhouette spectaculaire, elle est mannequin de bikini et sa carrière n’est pas mal du tout en fréquentant sa luxueuse maison à Miami ou les vêtements qu’elle porte habituellement, de marques très chères. Et elle ne se cache pas dans les réseaux, car elle publie des photos et des vidéos presque nues, en train de faire la fête, sur des bateaux … Pourra-t-elle bientôt profiter de cette vie avec Hamilton? Cela dépendra du fait que votre sevrage soit grave ou non.