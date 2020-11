Au Brésil, ils ne parlent de rien d’autre. Plusieurs médias de Rio de Janeiro assurent que Neymar est en relation ouverte depuis huit mois avec la chanteuse brésilienne Gabily, une artiste bien connue dans ce pays qui est aussi une véritable influenceuse sur Instagram, où elle compte plus de 500 000 followers.

La romance du footballeur du PSG avec le chanteur funky aurait commencé au début de la pandémie de coronavirus, il y a environ huit mois, et tout a germé dans Instagram, où le joueur a écrit à Gabily pour commencer à se voir.

Il faut se rappeler que Neymar a subi le premier confinement à cause de Covid-19 au Brésil parce qu’il a été blessé et parce que la Ligue 1 a été annulée. Le carioca s’est rendu dans son pays et a passé ces semaines chez lui, où il a reçu la visite d’amis et a organisé des fêtes. Eh bien selon ces informations aussi en a profité pour rencontrer le chanteur, avec qui il a rencontré plusieurs fois pendant la quarantaine toujours silencieux.

La première indication de leur relation est venue lorsque l’artiste a publié une vidéo sur Instagram, le 31 juillet, pour laquelle Neymar l’a félicité via les réseaux sociaux. Puis la relation a progressé jusqu’à ce que le footballeur invite Gabily à passer un mois avec lui à Paris, où la chanteuse a pris de nombreuses photos que l’on peut voir sur son profil Instagram. Apparemment, la romance continue et Neymar a même présenté le chanteur à sa famille et à ses amis, mais il a accepté avec Gabily d’avoir une “relation ouverte”, sans engagements et / ou demandes sérieuses, d’où il a également été lié à lui ces derniers mois avec le spectaculaire Natalia Barulich, ex de Maluma qui a été lié au Brésilien et qui met le feu aux filets avec ses poses.