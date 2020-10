Le deuxième jour de la Ligue des champions 2020-2021 et il y a 32 équipes qui s’affrontent dans la première phase au début de ce championnat atypique, commençant leur chemin vers la gloire; le même que le Bayern Munich a réalisé en août lors de la victoire de la dernière édition à Lisbonne.

28/10/2020

Le 29/10/2020 à 18:45 CET

En ce qui concerne les récompenses individuelles, la plus importante est celle de meilleur buteur de la concurrence continentale maximale. Robert Lewandowki a été le vainqueur l’an dernier, marquant 15 buts, passe dans la liste des honneurs Leo Mesi qui a prévalu lors de la saison 2018-2019 avec 12 buts. L’attaquant allemand du Bayern et capitaine de Barça Ils commencent comme les grands favoris pour terminer la compétition en tant que meilleur artilleur de la Champions. Lewandowski n’a pas encore vu la porte dans cette édition du Des champions, alors que l’Argentin a marqué un but de pénalité à chacun des matchs joués par le Barça, contre Ferencvaros Oui Juventus, avec ce qu’il ajoute 2 buts et est deux du footballeur qui mène maintenant le tableau.

Marcus Rashford, le jeune attaquant de Manchester United, est celui qui détient ce privilège, avec le 4 points qu’il a marqué jusqu’à présent, qui sont le but gagnant des Reds sur le terrain du PSG (1-2) et le triplé réalisé lors de la défaite de Leipzig (5-0). Derrière la pointe anglaise se trouve Duvan Zapata, Footballeur colombien de l’Atalanta, qui a signé 3 buts. Avec deux, il y a 14 joueurs, dont Messi et quelques-uns des meilleurs attaquants de la scène européenne: Haaland (Borussie), Kean (PSG), Morata (Juventus), Szoboszlai (Salzbourg), Joao Felix (Atlético) ou Lukaku (Inter).

JOUEUR ÉQUIPE BUTS Marcus RASHFORD Manchester United 4 Duván ZAPATA Atalanta 3 Eerling HAALAND Borussia Dortmund 2 Leo MESSI FC Barcelone 2 Kingsley COMAN Bayern 2 Ousmane DEMBELE FC Barcelone 2 Ferran TORRES Manchester City 2 Álvaro MORATA Juventus 2 Romelu LUKAKU Inter 2 Marcus THURAM Borussia Monchengladbach 2 Moisen THURAM Borussia Monchengladbach 2 Joao FELIX Atlético 2 Ilkay GUNDOGAN Manchester City 2 Leon GORETZKA Bayern 2 ANGELIÑO Esmoris RB Leipzig 2 Dominik SZOBOSZLAI Salzbourg 2