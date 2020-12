Depuis début décembre, le gouvernement a fait le nouveau calendrier d’immobilisation sociale obligatoire (couvre-feu) dans tout le pays. Par le décret suprême 184-2020-PCM, la réduction de l’horaire a été détaillée, qui prend effet de minuit à 4 heures du matin.

Selon la norme, ce la mesure s’appliquera du lundi au dimanche dans tout le pays tout au long de l’état d’urgence. Cependant, dans les dernières heures, le Collège médical du Pérou a annoncé qu’il recommandait au gouvernement de revenir à la phase 3 de la relance économique. En d’autres termes, certaines entreprises sont fermées et le couvre-feu commence à 20h00.

Qu’a dit le gouvernement à ce sujet? Selon Francisco Sagasti avec son cabinet ministériel, les mesures annoncées en début de mois sont maintenues, mais avec quelques modifications dans les jours 24, 25 pour Noël et 30, 31 pour le Nouvel An. Le président a souligné que ces jours-là, il n’y aura pas de circulation de voitures privées tout au long de la journée. En ce sens, certains Péruviens se demandent quelles sont les heures d’ouverture pour pouvoir faire leurs achats pendant ces vacances.

Le président a souligné que ces jours-là, il n’y aura pas de circulation de voitures privées tout au long de la journée du 24, 25 pour Noël et 30, 31 pour le nouvel an (Photo: GEC)

HEURES POUR FAIRE DES ACHATS DE NOËL ET DU NOUVEL AN AU PÉROU

Il est à noter que depuis le 7 décembre, Produce a augmenté la capacité des centres commerciaux à 60%, tandis que les restaurants auront une augmentation de capacité à 60% pour la consommation dans le salon et 70% sur la terrasse. Outre le calendrier d’immobilisation sociale également publié en début de mois, les centres commerciaux, supérettes et magasins en général ont modifié leurs horaires d’ouverture au public dans tout le pays.

Real Plaza: Salaverry (10h00 à 22h00), Primavera (11h00 à 22h00), Santa Clara (9h00 à 22h00), Huancayo (10h00 à 22h00) et Cajamarca ( 10 h 00 à 22 h 00) Arauco Park: Larcomar (7 h 00 à 19 h 00), El Quinde (10 h 00 à 21 h 00), Inoutlet (10 h 00 à 22 h 00) La Rambla: San Borja (10 h 00 à 22 h 00) et Breña (10 h 00 à 22 h 00) Mall Plaza: Santa Anita (10 h 00 à 22 h 00), Bellavista (9 h 00 à 22 h 00), Arequipa ( 8h30 à 23h00) et Trujillo (7h00 à 23h00).

En ce qui concerne les caves, les magasins ou le minimarkt, les horaires peuvent varier. Ce que vous devez savoir, c’est que si le couvre-feu commence à minuit, vous aurez probablement le temps d’acheter jusqu’à une heure avant le début de l’immobilisation.

Depuis début décembre, le gouvernement a officialisé le nouveau calendrier d’immobilisation sociale obligatoire (couvre-feu) au niveau national (PHOTO: JESUS ​​SAUCEDO / GEC)

