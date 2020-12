Sans pour autant Lewis Hamilton Après son positif pour le coronavirus, Sergio Pérez a prévalu dans un Grand Prix chaotique de Sakhir dans lequel Mercedes a mis par erreur les pneus de Bottas à Russell, privant ses deux pilotes de la victoire. Avec la Mercedes hors de la lutte pour le podium, Esteban Ocon Oui Promenade ils ont terminé respectivement deuxième et troisième. Avec ce résultat, Point de course a avancé à McLaren et il défendra d’une position enviable sa troisième place au classement du championnat du monde des constructeurs lors de la dernière course.

Racing Point, qui faisait face à un désavantage de deux points par rapport à McLaren Le Grand Prix de Sakhir, c’est maintenant 10 points ci-dessus dans le classement de la Coupe du Monde des Constructeurs. À 12 McLaren a été localisé Renault; tandis que Ferrari, sixième équipe de ce classement, elle n’a plus de chance mathématique d’être troisième.

Concernant le Grand Prix de Sakhir, Leclerc il a freiné au premier tour et a joué Sergio Perez dans un incident qui a laissé Verstappen. Sergio Pérez, quant à lui, a été relégué à la dernière position, d’où il a pu revenir pour gagner à Bahreïn.

Le Mexicain a été profité de la gaffe de Mercedes et de la malchance de George Russell, et c’est que le remplacement d’Hamilton en Mercedes a réussi à surmonter l’erreur de son équipe étant à seulement deux secondes de Sergio Pérez. Malgré cela, il avait un pneu crevé et a dû retourner dans le garage pour changer un pneu, terminant la course neuvième juste derrière Bottas.

La grande stratégie de Racing Point a privé un Carlos Sainz qui, grâce à un bon départ et à l’incident Leclerc, s’est classé troisième dans le premier tour. Pourtant, malgré une avance sur les deux Mercedes, les difficultés de dépassement à Sakhir ont favorisé des équipes qui, comme Racing Point, se sont arrêtées.

Classement du Grand Prix de Sakhir

Quelle course extraordinaire #SakhirGP 🇧🇭 # F1 pic.twitter.com/ktGauOprIe – Formule 1 (@ F1) 6 décembre 2020

Classement mondial des pilotes de Formule 1

1. Lewis Hamilton – 332 points

2. Valtteri Bottas – 205 points

3. Max Verstappen – 189 points

4. Sergio Pérez – 125 points

5. Daniel Ricciardo – 112 points

6. Charles Leclerc – 98 points

7. Carlos Sainz – 97 points

8. Alexander Albon – 93 points

9. Lando Norris – 87 points

10. Lance Stroll – 74 points

11. Pierre Gasly – 71 points

12. Esteban Ocon – 60 points

13. Sebastian Vettel – 33 points

14. Daniil Kvyat – 32 points

15. Nico Hulkenberg – 10 points

16. Kimi Räikkönen – 4 points

17. Antonio Giovinazzi – 4 points

18. George Russell – 3 points

19. Romain Grosjean – 2 points

20. Kevin Magnussen – 1 point

21. Nicholas Latifi – 0 point

22. Jack Aitken – 0 point

23. Pietro Fittipaldi – 0 point

Classement mondial des constructeurs de Formule 1

1. Mercedes – 540 points

2. Red Bull Racing Honda – 282 points

3. Racing Point BWT Mercedes – 194 points

4. McLaren Renault – 184 points

5. Renault – 172 points

6. Ferrari – 131 points

7. Alpha Tauri Honda – 103 points

8. Ferrari Alfa Romeo Racing – 8 points

9. Haas Ferrari – 3 points

10. Williams Mercedes – 0 point