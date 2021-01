Cela semble être le grand must de Djuka face à la porte: à ces occasions où il a plus de temps pour réfléchir et décider, il finit par échouer. C’est un avant-gardiste de l’instinct, qui a le but entre les sourcils et qui doit se laisser emporter par ces connexions neuronales au premier contact. La formule qui fait de cette saison un meilleur buteur non seulement pour le Sporting, mais aussi pour la catégorie – à égalité avec Raúl de Tomás – avec 12 buts. Un score spectaculaire qui pourrait être encore plus élevé pour aiguiser son objectif dans ces occasions claires.

C’est un déficit attribué à l’attaquant serbe depuis son arrivée à Gijón, avec le poids supplémentaire d’être à ce moment-là la signature la plus chère de l’histoire de l’entité. Dans l’imaginaire collectif, il y a encore d’autres heads-up qu’il a gaspillés à ce jour, les pénalités manquées contre Oviedo ou Reus ou les occasions laissées derrière contre Majorque ou Alcorcón. Une échelle qui, cependant, est contrebalancée par des buts comme celui marqué cette saison contre Gérone avec un tir impossible à arrêter à 30 mètres, les ciseaux qui ont été retirés de la manche contre Tenerife il y a deux saisons ou le tir parabolique au long poste contre le Deportivo l’année dernière.

“Plus il le voit facilement, il finit par échouer et plus cela devient compliqué”, abandonne Ignacio Churruca, celui qui était l’attaquant du Sporting dans les années 70. “C’est un attaquant audacieux et parvient à marquer des buts importants, beaux et très difficiles”, estime l’attaquant vétéran, qui souligne néanmoins que “à d’autres occasions, ne savoir résoudre ». Un “manque” que Churruca attribue au “manque de pratique, car il est clair qu’il a beaucoup de confiance en lui, comme le montre chaque match”.

Cependant, et bien que l’attaquant basque explique qu ‘”il n’est pas un buteur dans le style d’un avant-centre né”, il précise que “Il faut lui faire confiance, je le veux dans mon équipe, en l’absence d’un comme Quini”. De plus, pour améliorer les performances de score de l’équipe, Churruca demande “plus de soutien dès la deuxième ligne”.

Pour Eloy Olaya, un autre attaquant vintage du Sporting, “vous n’avez pas à y penser à deux fois, car le problème cette année n’est pas Djuka, qui a marqué beaucoup de buts, mais plutôt qu’il faut accumuler plus de buts entre tous. de nous.” Le fait qu’il ait été international avec l’équipe espagnole assure que “je n’ai rien à lui reprocher” à l’attaquant serbe, bien qu’il admette qu’il a de bonnes chances. Comme celui de dimanche contre Castellón. “Il a vu le défenseur arriver et a pensé qu’il était à une distance optimale du gardien de but, mais il ne l’a pas frappé assez fort”, explique Olaya.

Ainsi, l’ex-footballeur célèbre que «le changement qu’il a opéré cette saison est très perceptible, avec le nouvel entraîneur, il se sent plus confiant», ce qui a un impact direct sur ses performances. “Il joue comme il doit jouer, profitant des erreurs des défenseurs, comme contre Castellón ou Fuenlabrada, se présenter devant le gardien », souligne-t-il,« il sait profiter de ces opportunités au lieu de frapper les défenseurs comme il le faisait les autres années ». Une situation qui aide Djuka à donner de plus en plus de sable que de chaux, également devant le but.