Les directives du Sporting et d’Oviedo, avant un derby

La Ligue a rendu publics les plafonds salariaux des Premier et Deuxième. Ce sont les chiffres maximum dont disposent les équipes pour créer leurs modèles. La pandémie de covid-19 provoque, comme le président de la Ligue, Javier Tebas lui-même l’a reconnu, que de nombreuses équipes (jusqu’à 17 entre la première et la deuxième) dépassent ces limites, y compris le Sporting.

Les deux équipes asturiennes échangent leurs places dans le deuxième classement. Oviedo est septième, avec 9,06 millions, soit près d’un million de plus que l’an dernier. Alors que le Sporting se classe au onzième rang, avec 5,7 millions, ce qui représente une baisse d’un peu plus de six millions par rapport à l’année précédente. De cette façon, les places sont échangées par rapport à l’année dernière, puisque les rojiblancos étaient septièmes et les bleus onze.

Voici les plafonds salariaux de la deuxième division pour l’année universitaire en cours 2020-2021 en millions d’euros:

1. Espanyol 45 342

2. Almeria 27 582

3. Leganés 26 704

4. Majorque 19 049

5. Ray 16 412

6. Ténérife 10 823

7. Oviedo 9.06

8. Saragosse 8,85

9. Las Palmas 7 927

10. Albacete 7 133

11. Sporting 5 708

12.Fuenlabrada 5,668

13. Lugo 5 357

14. Carthagène 5 228

15. Alcorcón 5 284

16. Castellón 5 014

17. Sabadell 4 868

18. Mirandés 4 595

19. Logroñés 4 546

20.Ponferradine 4,43

21. Gérone 4 253

22. Malaga 3 671