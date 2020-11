Willy Hernangómez est en Espagne en attendant de trouver une nouvelle destination en NBA. Le pivot espagnol est un agent libre, il s’attend donc à une offre qui le comblera de toutes les manières et le motivera à continuer de grandir dans la meilleure ligue du monde. Pendant ce temps, il confirme personnellement sa relation avec Lola Lolita, le «tiktoker» le plus célèbre d’Espagne qui balaie à la fois Tik Tok et Instagram ou YouTube.

Ils ont déjà été vus plusieurs fois ensemble et ils ne le cachent pas, ils le publient sur leurs réseaux sociaux. Mais au cours des dernières heures, ils ont téléchargé des photos et des vidéos qui confirment directement leur romance. La jeune fille de 18 ans est une véritable star sur Tik Tok, où elle balaie ses vidéos parmi ses plus de six millions de followers.

Et non seulement il triomphe sur ce réseau social, mais il le fait également sur Instagram avec ses poses provocantes et ses vidéos parmi ses près de deux millions de “ followers ”. Une Lola Lolita qui n’arrête pas de gagner en notoriété et qui va maintenant le faire encore plus car elle est partenaire de Willy Hernangómez, qui ne se sépare désormais plus d’elle. Pendant ce temps, le pivot espagnol continue de réfléchir à son avenir: «Je suis heureux de l’opportunité que j’ai maintenant de pouvoir choisir dans les deux ou trois prochains jours, j’évalue toutes les options et je cherche un endroit pour continuer à grandir et à se développer. J’aime être aux États-Unis, où que ce soit.

«En NBA il y a toujours beaucoup de surprises, on ne sait jamais où on peut être ni où on peut finir. Et ce qui s’est passé avec Ricky est une surprise pour le mieux, si à la fin mon frère décide également de rester au Minnesota, ils tiendront compagnie “, a déclaré Willy, qui devra voir s’il` `emmène ” sa nouvelle petite amie Lola Lolita dans sa prochaine aventure en États Unis.