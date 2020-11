A 24 ans, Matilde Mourinho vient de commencer sa carrière en tant qu’entrepreneur. Et espère réussir marque de bijoux qu’elle a lancée, ‘Matilde Jewelry’. «Après un an de travail, il est enfin là. Lancé en décembre 2020, j’espère que vous vous joindrez à moi sur le chemin vers une industrie de la joaillerie plus durable. Visitez et suivez-nous pour en savoir plus sur quelque chose qui compte tellement pour moi. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible », a écrit la fille aînée de José Mourinho sur Instagram avec une image du logo de l’entreprise.

Matilde n’est pas une étrangère. En fait, avec ses 33000 followers sur Instagram, il est considéré comme un influenceur et en Angleterre, il est presque une “ célébrité ”, côtoyant d’autres jeunes célèbres comme l’ancien membre du boys band One Direction, Liam Payne. Maintenant, la fille de l’entraîneur de Tottenham a remporté le titre de Maîtrise en beaux-arts de l’Université de Buckingham et a fait le saut dans le monde des «affaires» avec cette marque de bijoux durables.

Il a des milliers d’abonnés sur son profil Instagram où il montre sa vie pleine de luxe et de voyages à travers le monde. La plupart d’entre eux sont avec son partenaire, le jeune Dan Graham, une relation qui, il y a longtemps, n’avait pas l’approbation de Mourinho. Bien qu’il ait été formé dans les meilleurs centres du Royaume-Uni, il semble que Graham n’était pas très intéressé par les études, ses frères ont également participé à la “ réalité ”, ce que les Portugais n’aimaient pas trop, bien qu’il finisse par l’accepter.

Matilde est une véritable influenceuse. Publiez des messages suggestifs, faites la promotion de marques et pouvez vous vanter d’avoir voyagé dans le monde entier sans vous priver de rien: Dubaï, Grèce, Bahamas, Barcelone, Portugal, Miami, San Remo, La Havane, Marbella ou Los Angeles sont quelques-unes des destinations qui a déjà rencontré le premier-né de The Special One, qui lance désormais sa propre maison de joaillerie.