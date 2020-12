David Broncano et la jeune joueuse de tennis Paula Badosa ils ne sont plus ensemble. Tous deux ont été photographiés en train de s’embrasser en septembre, mais l’animateur de «La Resistencia» a reconnu dans son émission que la relation s’était terminée en octobre. Il l’a fait de manière subtile et élégante en parlant avec le collaborateur Jorge Ponce lors d’un des enregistrements: «C’est une période très difficile… Je devenais trop personnel. Je pensais qu’en octobre je venais de le laisser avec ma petite amie, Jorge ».

La popularité de David Broncano a tellement grandi que l’humoriste et présentateur est même poursuivi par les paparazzi, qui recherchent des photos de sa vie personnelle et qui l’ont chassé en septembre dîner, se tenir la main et s’embrasser avec la joueuse de tennis professionnelle Paula Badosa, numéro 70 du classement WTA en ce moment et influenceur avec près de 45000 followers sur Instagram, où il publie des photos à la fois de sa facette d’athlète et de sa vie et au jour le jour, des poses, etc.

Qui est-ce Paula Badosa? C’est une joueuse de tennis née en 1997, soit 22 ans, qui est né aux États-Unis mais a la nationalité espagnole parce que ses parents sont catalans. Formée au Real Club de Tenis Barcelona, ​​elle a fait l’actualité en 2014 car à seulement 16 ans, elle a été convoquée par le capitaine de l’équipe de la Coupe de la Fédération espagnole. En 2015, elle a été proclamée championne de Roland Garros dans la catégorie individuelle junior, réalisant le premier Grand Chelem de sa carrière de jeune, et a fait ses débuts professionnels sur le circuit WTA en 2015, atteignant le troisième tour du Miami Masters.

On parle d’une joueuse de tennis avec beaucoup de projection car elle est encore très jeune. En réalité, David Broncano a 12 ans de plus qu’elle. Le penchant de l’humoriste pour le sport de la raquette est bien connu, ce qui pourrait être le déclencheur pour les deux d’entre eux de commencer une relation qui, cependant, n’a pas été très durable comme le comédien lui-même l’a admis.