Jon Rahm a terminé la deuxième journée en tant que leader de l’Augusta Masters 2020 avec Thomas, Arcer, Smith et Dustin Johnson. Ce dernier arrive comme numéro un mondial et est le grand favori pour remporter le tournoi, même si ce ne sera pas facile.

Dans tous les cas, vous avez le soutien fidèle de votre partenaire Paulina Gretzky, une influenceuse qui balaie Instagram avec sa pose explosive en bikini et légèrement vêtue. Plus de 800 000 followers ont la petite amie du golfeur américain, qu’il soutient et accompagne généralement dans ses tournois à travers le monde, ravissant les locaux et les étrangers.

Le modèle spectaculaire a un répertoire de posé en sous-vêtements, photos avec lesquelles il reçoit des centaines de milliers de “ j’aime ” et compliments en tout genre sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il peut être vu dans Georgina accompagnant Dustin Johnson, son mari. Avec son masque pour se conformer aux mesures contre le coronavirus, Paulina Gretzky est l’une des attractions des Augusta Masters.

Dustin Johnson et Paulina se sont rencontrés en 2009, mais ce n’est qu’en 2013 qu’ils ont commencé à se fréquenter. Elle était déjà connue comme mannequin, influenceuse et aussi pour être la fille de Wayne Douglas Gretzky, Légende américaine du hockey sur glace. Le couple s’est rapidement fiancé en août 2013 et a deux enfants ensemble. «Elle fait partie de moi, de notre famille et de ma réussite. Elle est à la maison avec les enfants et elle a été formidable avec ça, et elle m’a juste beaucoup soutenue, avec tout ce que je dois faire. Elle comprend tout ce qu’il faut pour arriver là où vous voulez être et les sacrifices que vous devez faire. Ayant son père comme meilleur joueur de hockey, il le comprend », a déclaré Dustin il y a quelques mois dans une interview à propos de son inséparable épouse.