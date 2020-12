Les prix «The Best» sont à l’honneur ce jeudi. Le gala aura lieu cet après-midi et sera animé par Reshmin Chowdhury, Journaliste britannique et journaliste sportif qui était déjà en charge de la réalisation du tirage au sort de la Ligue des champions en octobre. Son parcours professionnel va beaucoup plus loin, il a interviewé plusieurs des plus grands du beau jeu, il a côtoyé Cristiano Ronaldo, Messi …

Ongle Reshmin Chowdhury qui réussit non seulement dans ce qui fait référence à son métier, mais qui est aussi un véritable influenceur sur les réseaux sociaux et balaie Instagram avec les photos qu’il met en ligne, dont beaucoup avec des personnalités du monde du sport. En raison de la pandémie de coronavirus, le gala se tiendra par vidéoconférence depuis le siège de la FIFA à Zurich et sera présenté par l’ancien footballeur néerlandais Ruud Gullit et par le journaliste britannique de BT Sports, BBC et Talk Sport.

Mais qui est Reshmin Chowdhury? Née à Londres en 1977, la journaliste a une longue et fructueuse carrière professionnelle derrière son dos. Depuis 2010, elle travaille dans la section sports de la BBC et travaille également comme reporter de terrain pour le réseau BT Sports, en plus de collaborer à la radio avec Talk Sport. Par curiosité, dans l’année 2008 était journaliste pour la télévision du Real Madrid et travaillé dans notre pays.

Elle sera chargée de présenter le gala des prix “ The Best ”, et une grande partie du blâme sera de connaître plusieurs langues (anglais, espagnol, français et bengali), quelle que soit sa longue carrière dans le monde de la communication. . Ongle Reshmin Chowdhury En plus d’être célèbre à la télévision, elle l’est aussi sur les réseaux sociaux, où elle triomphe à chaque post qu’elle met en ligne, surtout si elle publie des poses suggestives.