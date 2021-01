Regarder Juventus contre. AC Milan EN DIRECT et EN DIRECT via ESPN 2 et ESPN Play: suivez ICI et EN LIGNE TRANSMISSION GRATUITE match avec Cristiano Ronaldo pour la date 16 de Serie A depuis le stade San Siro. Le match le plus important de la journée se déroulera ce mercredi à partir de 14h45 (heure péruvienne) et sera d’une importance vitale pour les aspirations au titre. La ‘Vecchia Signora’ est obligée de remporter une victoire pour changer la dynamique de sa saison, jusqu’ici marquée par des hauts et des bas, et rejoindre la lutte pour le titre de la Une série. Depor.com vous propose les incidents et les détails du match AC Milan vs. Juventus avec Cristiano Ronaldo dans l’équipe pour toute l’Amérique latine.

Dans le football traditionnel de la journée «Befana», bonne sorcière qui apporte des cadeaux d’après-Noël en Italie, la Serie A propose un classique à haute tension, entre un leader invaincu Milan et une Juventus d’Andrea Pirlo qui ne démarre toujours pas complètement, cinquième classé dix points derrière son rival en service.

L’équipe milanaise a ouvert sa 2021 avec une victoire 2-0 à Benevento et arrive pleine d’enthousiasme pour la rencontre avec la Juventus, dans laquelle elle ne pourra toujours pas compter sur le suédois Zlatan Ibrahimovic, toujours blessé.

La dernière fois que Milan et la Juventus se sont rencontrés lors d’une journée «Befana», c’était en 1999, lorsque l’équipe de la Juventine avait le Français Zinedine Zidane, et cela s’est terminé par un nul 1-1. À la fin de cette saison, Milan a été sacré champion d’Italie.

AC Milan c. Juventus: calendrier des matchs

14 h 45 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

15h45 – Venezuela, Bolivie

16h45 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

19 h 45 – Royaume-Uni

20h45 – Espagne, Allemagne, Italie, France

Quelques rêves de gloire que le Milan de Stefano Pioli a également, qui avec une victoire pourrait frapper la table et prendre la Juventus, neuf champions consécutifs d’Italie, loin de treize points.

L’équipe de Turin a ouvert son année avec une victoire 4-1 sur l’Udinese, avec un doublé du Portugais Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la ligue avec quatorze buts, et un but de l’Argentin Paulo Dybala, qui émerge également comme partant à San Siro.

«C’est un match important, pas décisif. Jouer Milan-Juventus a toujours été fascinant. Nous allons jouer notre match, mais je ne pense pas que ce sera décisif, très important, mais pas décisif », a prévenu Andrea Pirlo, entraîneur de la Juventine.

“Dybala va plutôt bien, hier il a eu un peu de fièvre, mais aujourd’hui il va mieux et je pense qu’il va jouer, s’il n’y a pas d’imprévus”, a-t-il ajouté, faisant référence au duo offensif qu’il alignera ce mercredi, compte tenu de la perte de l’Espagnol Álvaro Morata.

L’Inter Milan, deuxième à un point derrière son rival milanais classique, surveillera de près le résultat de San Siro, car un trébuchement de l’AC Milan pourrait leur donner la tête avec une victoire sur la Sampdoria.

