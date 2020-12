Il FIFA le meilleur Il sera livré ce jeudi lors d’une cérémonie à Zurich, en Suisse. En l’absence du Ballon d’Or, qui n’est pas livré cette année en raison du coronavirus (COVID-19), le monde du football suit l’événement qui cherchera à récompenser les stars du ballon cette année. Suivez minute par minute et tous les incidents sur Facebook et YouTube de la FIFA.

En 2019, l’Argentin Lionel Messi et l’Américaine Megan Rapinoe ont reçu une telle reconnaissance. La FIFA, qui a décidé il y a quelques années de rompre son partenariat avec lesdits médias français et de délivrer son propre prix, a estimé qu’il n’y avait aucune raison de suspendre le gala des Best Awards qui distingue les meilleurs de l’année. L’événement aura lieu ce jeudi après-midi et virtuellement selon le protocole.

Minute par minute de la cérémonie The Best

13 h 17 Désormais, le meilleur gardien de but masculin de football est choisi: Allison Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern Munich) et Jan Oblak (Atlético de Madrid). Enfin, et comme prévu, le vainqueur est Manuel Neuer.

13 h 10 Mention est faite des trois meilleurs gardiens de but qui participent au prix The Best. Sarah Bouhaddi (Olympique de Lyon) a été élue meilleure gardienne du monde du football aujourd’hui.

13 h 09 Désormais, Marcus Rashford, footballeur de Manchester United, adresse un message, de loin, aux fans de football.

13 h 05 Infantino fait également référence aux décès récents de Diego Armando Maradona et Paolo Rossi.

13 h 03 Le président de la FIFA, Gianni Infantino, envoie un message à tous les spectateurs. Contrairement aux autres éditions, la vidéo est enregistrée. Infantino parle de la pandémie qui a frappé le monde, où l’on trouve également le football.

13 h 01 Contrairement aux autres éditions de The Best, un écran avec tous les invités en Suisse est affiché. 11 prix seront décernés, dont celui du meilleur footballeur du monde, parmi lesquels Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski sont nommés.

13h00 La transmission de The Best commence.

12h43 Le processus de sélection des meilleurs a commencé le 25 novembre et s’est terminé la semaine dernière, le 9 décembre. Le système fonctionnait comme suit: vote des capitaines des équipes nationales qui compte 25%, vote des entraîneurs des équipes nationales qui représente encore 25%, vote des supporters qui signifie encore 25% et les 25% restants il provient d’un groupe de 200 journalistes.

12h42 Nous sommes 18 minutes avant le début de la cérémonie The Best. Bien que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo soient dans la liste finale, The Best 2020 (si rien d’étrange ne se produit) a un prénom et un nom: Robert Lewandowski.

L’aperçu de l’événement The Best

FIFA The Best: Horaires des événements

Pérou: 13h00Mexique: 12h00Chili: 15h00La Colombie: 13h00Equateur: 13h00Argentine: 15h00Uruguay: 15h00Bolivie: 14h00Venezuela: 14h00Paraguay: 15h00Espagne: 18h00États Unis: 13h00

11: c’est le nombre de prix qui seront décernés par le jury international tout au long de la soirée.

Parmi les six prix principaux, dans le football masculin, le FIFA remettra le prix prestigieux au meilleur joueur de la saison, au meilleur entraîneur et enfin au meilleur gardien.

Concernant le football féminin, trois distinctions seront décernées selon la même logique: meilleur joueur, meilleur entraîneur et meilleur gardien.

En plus de ces six prix, les plus prestigieux, le jury délivrera le célèbre ‘Prix Puskas’ objectif le plus spectaculaire de l’année.

La FIFA Il désignera le onze type de la saison et, plus anecdotique, il décernera une distinction de fair-play et un prix aux fans valorisant «un geste ou moment exceptionnel» après le vote des fans.

Les lauréats sont nommés par le vote des capitaines et des entraîneurs nationaux, un groupe de plus de 200 journalistes, ainsi que des fans qui ont voté en ligne entre le 25 novembre et le 9 décembre.

Pour les récompenses individuelles (homme ou femme) du meilleur joueur de football, gardien de but et entraîneur, chacun des groupes d’électeurs représente un quart du décompte total.

Où puis-je voir FIFA The Best?

L’événement FIFA The Best sera diffusé sur le site officiel de la FIFA, ainsi que sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube.

