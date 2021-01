Dans le Kraken, Mazatlan contre. Les saints face (LIVE | LIVE | ONLINE) par date 3 de Clôture 2021 de la MX League. Le duel est diffusé sur tout le territoire mexicain par Azteca 7 ainsi que par TUDN. Suivez la diffusion officielle avec tous les détails de l’événement: statistiques, objectifs, score mis à jour, déclarations et bien plus encore. Un bon match est attendu entre les deux équipes.

Depor.com vous proposera la plus complète minute par minute de toutes avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Adoptez également la transmission et la narration des profils Twitter de Mazatlán et Santos.

Mazatlan c. Santos Laguna: horaires des matchs

Mexique – 21h30

Pérou – 22h30

Equateur – 22h30

Colombie – 22h30

Bolivie – 23h30

Venezuela – 23h30

Chili – 0h30 (samedi 23 janvier)

Paraguay – 0h30 (samedi 23 janvier)

Argentine – 0h30 (samedi 23 janvier)

Uruguay – 0h30 (samedi 23 janvier)

Brésil – 0h30 (samedi 23 janvier)

Espagne – 4h30 (samedi 23 janvier)

Il Santos Laguna Il se rendra à Mazatlán, avec l’intention d’ajouter sa troisième victoire consécutive et de se consolider en tant que leader du championnat aztèque.

Avec deux victoires en deux sorties, trois buts pour et aucun contre, le Santos Laguna, de l’entraîneur uruguayen Guillermo Almada, partage la première place avec les ‘Rayados’ de Monterrey, du stratège Javier Aguirre, qui reportera leur duel contre León à mars, en raison du COVID-19.

Santos Laguna tentera de profiter du report pour tenter de devenir le premier cadre avec neuf points, contre un Mazatlan qui a montré une défense vulnérable dimanche dernier lors de son revers 3-0 contre les Pumas UNAM.

Bien qu’il ait travaillé pendant la semaine pour aller chercher la victoire, Almada a reconnu que son équipe sera obligée de montrer sa meilleure version, si elle entend vaincre le rival.

«Mazatlán compte de bons milieux de terrain, nous allons donc devoir être vigilants. Un des points que nous essayons d’améliorer est d’avoir plus de précision dans le maniement et le soin du ballon et donc de générer de l’usure sur le rival », a déclaré le stratège.

Dans Mazatlan, L’attaquant vénézuélien Fernando Aristeguieta ne pourra pas être présent en raison d’une blessure musculaire de grade 1 à la jambe droite, subie lors du match contre les «Felinos».

Avec des informations d’..

