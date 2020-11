Mis à jour le 14/11/2020 à 20:46

Boca Juniors contre. Ateliers Ils affrontent désormais (LIVE | DIRECT | ONLINE) pour la troisième date de la Zone 4 de la Coupe de la Ligue professionnelle. La transmission du jeu est en charge du signal FOX Sports Premium. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Minute par minute et incidents du match entre Boca et Talleres.

le Xeneize, champion actuel, a un score idéal au classement, tandis que Ateliers est deuxième avec quatre unités.

Boca Juniors c. Ateliers: horaires et canaux

Pérou: 19:15Mexique: 18:15Chili: 21:15La Colombie: 19:15Argentine: 21h15 / Fox Sports PremiumUruguay: 21:15Equateur: 19:15Bolivie: 20:15Venezuela: 20:15

Russo utilisera comme volant central Léonard de Jara, footballeur habitué à jouer comme arrière droit mais qui Bouche Il a déjà joué quelques matchs en tant que numéro 5.

Rockrose était l’un des rares joueurs à revenir au Xenieze grâce à leurs prêts et Russo a décidé de les prendre en compte. Il est revenu l’été dernier de MLS DC United.

Boca Juniors vous ne pourrez pas compter sur les colombiens Frank Fabra, Jorman Campuzano et Edwin Cardona, convoqués par leur sélection, ni par le gardien partant, Esteban Andrada, cité par Argentine. Aussi, Eduardo Salvio Il est exclu en raison d’une blessure et Russo devra donc modifier près de la moitié de l’équipe de départ.

Dans Ateliers, Enzo Díaz et Valoyes enfin ils ont voyagé avec l’équipe à Buenos Aires, on suppose donc qu’ils sont bons du fait de l’inconfort musculaire qu’ils ont traîné pendant la semaine et pour lequel ils ont travaillé d’une manière différente.

Diaz remplacerait Augusto Schott sur le côté gauche, Mac Allister à Juan Ignacion Mendez Oui Retegui à Favio Cabral.

A Buenos Aires, 24 joueurs étaient concentrés, ce qui sera annoncé dans les prochaines heures sur les réseaux sociaux du club.

