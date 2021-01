Bouche et rivière LIVE LIVE ONLINE TV ce samedi 2 janvier 2021 au stade La Bombonera de Buenos Aires pour le Superclásico du football argentin Coupe Diego Maradona 2021. Le choc est prévu à 21h30 (en Argentine) et est diffusé sur les signaux FOX Sports Premium et TNT Sports pour l’Amérique latine. Pour sa part, en Espagne, la rencontre sera vue via Fanatiz.

Avec le Péruvien Carlos Zambrano sur la liste des concentrés, Boca Juniors recevra Plaque de rivière, dans une nouvelle édition du superclassique du football argentin. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera à La Bombonera.

Boca Juniors c. River Plate: horaires des matchs

Mexique – 18h30

Pérou – 19h30

Équateur – 19h30

Colombie – 19h30

Bolivie – 20h30

Venezuela – 20h30

Chili – 21h30

Paraguay – 21h30

Argentine – 21h30

Uruguay – 21h30

Brésil – 21h30

Espagne – 1h30 (dimanche 3 janvier)

Pour cet engagement, les entraîneurs analysent en utilisant une formation alternative afin que les partants habituels arrivent reposés en demi-finale de la Copa Libertadores la semaine prochaine.

Plaque de rivière recevra le mardi 5 janvier, Palmeiras et Boca Juniors Il jouera le lendemain contre Santos à La Bombonera.

A deux jours de la fin, Boca Juniors et Plaque de rivière Ils mènent la série avec 7 points, suivis par Argentinos Juniors (avec 4), Independiente et Huracán (3) et Arsenal (1). Une victoire guiderait le vainqueur vers la finale, mais elle ne garantirait pas non plus cette place.

Pour cette raison, et en raison du manque éventuel de repos, Miguel Ángel Russo (entraîneur de Boca Juniors) en tant que Marcelo Gallardo (River Plate) prévoient d’effectuer des variables dans l’alignement initial.

Le milieu offensif colombien Edwin Cardona s’est remis d’une entérocolite dont il a souffert et est à la disposition de Russo, qui a tous ses joueurs dans une condition physique optimale.

C’est presque un fait que l’attaquant Carlos Tevez, 36 ans, sera sur le banc pour arriver reposé pour le duel de mercredi, mais la presse partisane assure qu’El Apache a demandé à l’entraîneur de jouer également contre River Plate.

Tout semble indiquer que Plaque de rivière, qui aura un jour de repos en moins car mardi il reçoit Palmeiras, il jouera avec une équipe alternative, avec des remplaçants et des jeunes.

L’attaquant Lucas ‘Oso’ Pratto, qui avait perdu son titre mais qui était important, est parti cette semaine pour les Pays-Bas pour jouer en prêt pour Feyenoord.

De plus, le «Millonario» subira des pertes en raison de blessures aux deux arrières gauches (Milton Casco et Fabrizio Angileri) et à celle du défenseur central chilien Paulo Díaz.

Boca Juniors c. River Plate: alignements probables

Boca Juniors: Esteban Andrada, Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Ramón Ábila et Mauro Zárate.

River Plate: Enrique Bologna, Elías López, Santiago Sosa, Javier Pinola, Jorge Moreira, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Lucas Beltrán, Federico Girotti et Julián Álvarez.

Avec des informations d’..

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE