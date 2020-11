La Colombie Oui Equateur Ils jouent EN DIRECT et EN DIRECT: vérifiez les horaires et les chaînes du match ONLINE TV LIVE par date 4 du Qualification Qatar 2022 qui se jouera ce mardi 17 novembre au stade Rodrigo Paz Delgado de Quito. Le match est prévu pour 4 heures de l’après-midi (heure locale) et sera diffusé dans toute l’Amérique latine sur les chaînes de Movistar Deportes, Caracol et YouTube ECDF. Suivez ici la TRANSMISSION OFFICIELLE avec tous les détails de l’événement: statistiques, buts, tableau de bord mis à jour, déclarations et bien plus encore.

Lors du match précédent, l’entraîneur colombien, Carlos Queiroz, était convaincu que son équipe jouera bien contre l’Équateur pour la quatrième journée des éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde du Qatar en 2022, et prendra des points de sa visite au stade en la Ligue de Quito.

«Je suis convaincu que nous allons jouer un bon match en Equateur. Nous sommes tous calmes et confiants de pouvoir obtenir un résultat pour obtenir des points, ce qui est le plus important », a déclaré le Portugais lors d’une conférence de presse à Barranquilla.

Colombie vs Equateur: horaires et chaînes du match de qualification Qatar 2022

Colombie | 16h00 | Escargot TV

Equateur | 16h00 | Youtube

Venezuela | 17h00 | TLT, Meridian TV

Chili | 18h00 | Chilevisión, CDF

Pérou | 16h00 | Movistar Sports

Argentine | 18h00 | Télévision publique, TyC Sports

Bolivie | 17h00 | Tigo Sports

Uruguay | 18h00 | VTV

La Colombie sort d’une défaite contre l’Uruguay. (Photo: .)

L’équipe de football colombienne aura des ajustements pour le match de mardi contre l’Équateur, mais ne renoncera pas à sa condamnation au football en raison de la récente défaite contre l’Uruguay.

“Nous avons nos convictions comme toutes les grandes équipes et toutes les grandes équipes ont leurs plans de match, leurs concepts”, a assuré Queiroz lors d’une conférence de presse virtuelle. “Nous pouvons perdre un match, mais ce que nous ne pouvons jamais perdre, ce sont des convictions.”

“L’Equateur va avoir une histoire différente, nous allons faire les adaptations que nous pensons nécessaires pour bien jouer et gagner le match, mais nous n’allons pas changer les convictions, nous n’allons pas tout changer”, a ajouté le sélectionneur portugais.

En revanche, Queiroz s’est déclaré “indigné” par la performance de l’arbitre argentin Fernando Rapallini lors du match contre l’Uruguay et l’a accusé de ne pas avoir sifflé un penalty clair en faveur de la Colombie à la 35e minute, à quatre mètres du jeu, et sanctionner un douteux en faveur de La Celeste, à 40 mètres.

«Cet homme nous a tués, cet homme n’a pas respecté la Colombie, il n’a pas respecté la Fédération colombienne, il n’a pas respecté les joueurs colombiens, il n’a pas respecté le football colombien car il n’est pas possible pour un arbitre à quatre mètres de ne pas voir et de ne pas décider une sanction », a déclaré Queiroz qui a demandé à la Fédération colombienne de football de prendre des mesures en la matière pour éviter que cela ne se reproduise.

L’entraîneur a également affirmé avoir reçu des informations selon lesquelles l’Uruguay jouait contre la Colombie avec un joueur de football contaminé par le COVID-19 et a déclaré que la prudence et le respect devaient être exercés envers les footballeurs.

