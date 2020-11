Ils jouent EN DIRECT Croix Bleue contre. Pumas UNAM AUJOURD’HUI EN DIRECT et EN LIGNE pour la 17e date du Tournoi Guard1anes 2020 Liga MX ce samedi 7 novembre à partir de 19h00 (heure péruvienne et locale) au stade Azteca. Regardez les principaux incidents de l’accident de MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Connectez-vous également aux profils sur Twitter, Facebook et Instagram de Monterrey et Toluca.

La “ Machine ” de Yoshimar Yotún, entraînée par l’Uruguayen Robert Dante Siboldi, comme les félins, emmenés par l’Argentin Andrés Lillini, joue leur passe directe pour les quarts de finale du tournoi et se débarrasse du barrage qui délivrera les quatre billets restants à la phase décisive du championnat.

Cruz Azul occupe la quatrième place du classement de la compétition avec 29 points, derrière Pumas à la différence de buts, tout comme Monterrey.

Cruz Azul c. Cougars | Temps de fête

21h00 – Pérou, Mexique, Équateur, Colombie

22h00 – Venezuela, Bolivie, États-Unis (Miami)

23h00 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

03:00 dimanche – Royaume-Uni

03:00 dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France

Le perdant du match entre félins et célestes pourrait être relégué en playoffs si Monterrey ou Tigres, reclassement assuré, remportaient respectivement leurs engagements face à Chivas et Atlas.

Les aspirations des deux équipes de la capitale dépendront largement de ce qu’elles feront sur le terrain de jeu Jonathan Rodríguez, avec 12 buts, et Carlos González, qui a évité les défaites de «l’université» avec trois de ses cinq annotations.

Rodríguez, qui pour son bon temps au Mexique a été appelé à La Celeste pour le début des éliminatoires, est le deuxième footballeur du tournoi avec le plus de tirs au but, avec 20, tandis que González mène avec l’Argentin Juan Ignacio Dinenno le Attaque Pumas, le deuxième meilleur buteur du tournoi.

La phase régulière du concours aztèque se terminera dimanche soir, lorsque les quatre qualifiés directs à la ligue des huit meilleurs et les occupants des places de la cinquième à la douzième qui concourront pour les quatre places restantes seront décidés.

