Regarder Dakar 2021 EN DIRECT AUJOURD’HUI Etape 4 TV EN DIRECT et EN LIGNE: suivez ICI les détails et les incidents du rallye raid le plus exigeant au monde, qui se déroule pour la deuxième année consécutive en Arabie Saoudite. La caravane se dirigera de Wadi ad-Dawasir vers Riyad. Il y aura 813 kilomètres au total et 337 de spéciale. La transmission sera en charge de Fox Sports et ESPN.

«Ce sera l’étape la plus longue si le tronçon de liaison est pris en compte, mais la partie purement sportive n’est pas destinée à épuiser les pilotes. Au contraire, l’accent sera mis sur le plaisir de conduire, même si l’enchevêtrement des pistes ne donnera pas de répit aux copilotes. Bien qu’il s’agisse d’une journée de transition, toute erreur peut se traduire par des minutes et des positions dans le classement », a annoncé l’organisation.

Le Qatari Nasser Al Attiyah a remporté la troisième étape au volant de sa Toyota dans la catégorie auto, tandis que l’Espagnol Carlos Sainz, défenseur du titre, a perdu plus d’une demi-heure après s’être perdu sur le parcours et le Français Stéphane Peterhansel (Mini) a conservé la tête du classement général.

Dakar 2021 | Étape 4 fois:

(moto – départ voiture)

01:10 heures / 03:15 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

02:10 heures / 04:15 – Venezuela, Bolivie

03h10 / 05h15 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

07:10 / 09:15 – Espagne, Allemagne, Italie, France

Le Français a désormais 5 minutes et 9 secondes d’avance sur Al Attiyah et le troisième au général est également le Français Mathieu Serradori, qui avec un Buggy Century a 26 minutes et 21 secondes de retard sur son compatriote.

Étape 4: 🚩Wadi ad-Dawasir- Riyad 🏁 813 km, SS: 337 km La plus longue étape de la course, une transition et pas une à prendre à la légère 😉 # Dakar2021 pic.twitter.com/c6RbiJfWfN – DAKAR RALLY (@dakar) 25 novembre 2020

En moto, Toby Price s’est également réengagé dans le combat après avoir arraché la victoire de la troisième étape à l’Argentin Kevin Benavides (Honda) avec un retour spectaculaire de la vingt-neuvième place.

En quad, l’Argentin Nicolás Cavigliasso, champion de l’édition 2019 avec neuf victoires d’étape, a été le plus rapide de la journée. Il a surpassé le Chilien Giovanni Enrico en une minute, atteignant le but en 4 heures 25 minutes et 49 secondes. L’Argentin Manuel Andújar a également terminé troisième, à 4:08 du vainqueur.

