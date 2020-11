REGARDER Atlético de Madrid vs. Barcelone EN DIRECT et EN DIRECT: comment, quand et où TÉLÉVISION EN LIGNE EN DIRECT MAINTENANT du match qui se joue au stade Wanda Metropolitano le 10 LaLiga Santander 2020 et que son heure de départ est 3 heures de l’après-midi pour le Pérou. Les chaînes en charge de la TRANSMISSION OFFICIELLE SANS COUPES ET GRATUITES seront ESPN 2 et Sky Sports pour l’Amérique latine. Alors que l’Espagne appréciera le choc sur les signaux Movistar LaLiga et Mitele Plus.

Les chiffres décrivent sans aucun doute la fiabilité de l’Atlético de Madrid dans le Wanda Metropolitano, où ils n’ont perdu que cinq des 90 matches officiels dans leur stade, le dernier précisément contre Barcelone, leur rival ce samedi, il y a presque un an, le 1 décembre 2019, par 0-1.

Du 0-1 de Barcelone à aujourd’hui, l’Atlético a remporté, dans cet ordre, le Lokomotiv Moscou (2-0), Osasuna (2-0), Levante (2-1), Grenade (1-0) ), Liverpool (1-0), Valladolid (1-0), Majorque (3-0), Alavés (2-1) et Betis (1-0), l’an dernier, et Grenade (6-1), Betis (2-0), Salzbourg (3-2) et Cadix (4-0), dans la saison en cours, en plus des nuls avec Leganés (0-0), Séville (2-2), la Real Sociedad (1-1) et Villarreal (0-0) dans cette tournée comme invaincus.

Au cours des deux dernières saisons plus celle en cours, il n’a perdu que deux de ses 53 matchs sur son territoire – la défaite susmentionnée avec Barcelone plus la seule il y a deux ans avec le Real Madrid (1-3) -, avec 39 victoires à domicile et douze nuls, plus 97 buts pour et 30 contre de 2018-19.

Atlético de Madrid vs. Barcelone: ​​à quelle heure et où regarder la Liga?

Espagne | 11/21 | 21h00 | Movistar LaLiga | BAR LaLiga

Iles Canaries | 11/21 | 20:00 | Movistar LaLiga

Pérou | 11/21 | 15h00 | ESPN 2

Colombie | 11/21 | 15h00 | ESPN 2

Equateur | 11/21 | 15h00 | ESPN 2

Argentine | 11/21 | 17h00 | ESPN 2

Chili | 11/21 | 17h00 | ESPN 2

Uruguay | 11/21 | 17h00 | ESPN 2

Barcelone récupère les joueurs

Ronald Koeman a donné la liste convoquée pour le match contre l’Atlético de Madrid et la principale nouveauté est le retour de Coutinho, qui a reçu une décharge médicale. Le joueur brésilien a repris l’entraînement avec le groupe lundi après s’être blessé aux ischio-jambiers à la jambe gauche le 24 octobre contre le Real Madrid. En revanche, le défenseur central uruguayen Ronald Araújo, qui ne s’est pas encore remis de sa blessure à la jambe droite au biceps fémoral, n’est pas entré dans l’appel.

Cette défaite, ajoutée à celle de Samuel Umtiti, qui s’est entraîné pour la première fois avec le groupe aujourd’hui, a conduit l’entraîneur néerlandais à convoquer Óscar Mingueza de la filiale. De plus, le milieu de terrain Sergio Busquets et l’attaquant Ansu Fati sont également exclus de l’équipe en raison d’une blessure.

Après la séance d’entraînement ce matin à la Cité des Sports de Sant Joan Despí Koeman a convoqué les 21 joueurs suivants: Ter Stegen, Dest, Piqué, Aleñà, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Junior, Mingueza, Arnau Tenas.

Atlético de Madrid vs. Barcelone: ​​voici comment ils arrivent en Liga

Alignements probables:

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix et Correa ou Diego Costa.

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong, Coutinho; Griezmann, Dembélé et Messi.

Arbitre: Munuera Montero (C. Andaluz).

Stade: Wanda Metropolitano.

Heure: 21h00.

