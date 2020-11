Barcelone SC contre. Le National affrontez maintenant (LIVE | DIRECT | ONLINE) de la deuxième étape de la Équateur Pro League 2020. Le jeu est diffusé par le signal TV GOL. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Minute par minute et incidents du match entre Barcelone et El Nacional. Suivez ici la TRANSMISSION OFFICIELLE avec tous les détails de l’événement: statistiques, buts, tableau de bord mis à jour, déclarations et bien plus encore.

A la recherche du sommet du championnat équatorien, Barcelone SC vais visiter Le National, qui marche au bas du tableau. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade olympique Atahualpa.

Barcelone SC vs. El Nacional: horaires des matchs

Mexique – 18h00

Pérou – 19h00

Equateur – 19h00

Colombie – 19h00

Bolivie – 20h00

Venezuela – 20h00

Chili – 21h00

Paraguay – 21h00

Argentine – 21h00

Uruguay – 21h00

Brésil – 21h00

Espagne – 1h00 (lundi 16 novembre)

Barcelone SC il a retrouvé la victoire le jour dernier, après un match nul et une défaite. Le casting de «Torero» a clairement prévalu sur Independiente del Valle, qui a raté ses sélections.

Avec ce résultat, Barcelone SC il a atteint 13 points et, pour l’instant, est troisième. Bien sûr, l’équipe de Guayaquil peut revenir à la première place, si elle bat El Nacional et la deuxième Ligue de Quito ne le fait pas.

Éliminé de la Copa Libertadores, Barcelone SC il est tenu de remporter cette étape du championnat national pour se battre pour le titre à la fin de l’année. Il vaut la peine de dire que la première étape a été laissée aux mains de la Liga de Quito.

Malgré le coup dur reçu par les adieux précoces de la compétition continentale, en Barcelone SC, le conseil a ratifié le soutien à l’entraîneur Fabián Bustos.

«La campagne ‘Profe’ est très bonne. Nous pensons qu’il a eu une bonne première étape et qu’il est devenu incontrôlable en raison de situations qui se produisent dans le football “, a-t-il déclaré dans conférence de presse, Aquiles Álvarez, vice-président de la Barcelona SC.

“Barcelone il doit toujours chercher à être champion et aujourd’hui seulement par différence de buts nous sommes pratiquement les premiers. Dans notre analyse interne, nous mettons en évidence le professeur, car nous voyons le travail quotidien de lui et de son personnel d’encadrement », a-t-il ajouté.

Le National cherchera à commencer à récupérer pour échapper aux dernières places, après quatre défaites, un nul et une seule victoire. Le cadre militaire est le dernier, avec 4 unités.

