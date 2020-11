Mis à jour le 20/11/2020 à 21:50

Barcelone contre. Athlète de Madrid LIVE LIVE et ONLINE via ESPN 2 et Sky Sports, ce samedi 21 novembre dans le cadre de la date 10 de LaLiga Santander. Suivez la transmission et la narration de la rencontre à partir de 15h00 (heure péruvienne). Regardez le principal incidents du deuil de la MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Devenez également accro aux profils des réseaux sociaux du Barça et de l’Atleti.

Une victoire permettrait au Sportif pour rejoindre l’équipe basque en haut du tableau, à condition que le Société réelle être vaincu dimanche lors de sa visite aux ascensionnés Cadix (6ème). Cependant, le “ Cholo ” sait que son équipe compte deux matches de moins que les Basques dans ce tournoi, donc le duel contre les Catalans ne sera pas la seule chance de prendre la direction de la Liga.

Barcelone vs. Atlético de Madrid: horaires et chaînes

Pérou: 15h00 / ESPNMexique: 14h00 / Ciel HDChili: 17h00 / ESPNLa Colombie: 15h00 / ESPNArgentine: 17h00 / ESPNUruguay: 17h00 / ESPNVenezuela: 16h00 / ESPNBolivie: 16h00 / ESPNEquateur: 15h00 / ESPNÉtats Unis: 13h00 / Bein SportsEspagne: 21h00 / Mitele Plus et Movistar LaLiga

Les rojiblancos font face à la rencontre avec la perte sensible de Luis Suarez, qui a été testé positif pour COVID-19[feminineen concentration avec votre sélection.

Auxquels s’ajoutent ceux du mexicain Hector Herrera et le monténégrin Stefan Savic, tous deux également blessés avec leur équipe nationale lors de la trêve internationale.

La trêve des équipes nationales n’a pas pardonné la Barça, qui ne pourra pas compter sur Sergio Busquets, victime d’une légère entorse du genou.

Les Catalans, huitièmes à neuf points du leader, mais avec deux matches de moins, recherchent trois points pour les rapprocher des cinq premiers du classement.

Le Barça, que ni l’un ni l’autre ne pourra compter sur son prodige Ansu Fati, après avoir traversé la salle d’opération pour subir une opération du ménisque, accumule deux matchs officiels gagnants et veut continuer sur cette voie contre la seule équipe qui reste invaincue en La Ligue.

«Je n’ai jamais vu qu’il y avait un problème. Ce sont des conneries », a réglé le technicien du Barcelone Ronald Koeman ce vendredi interrogé sur la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann, à la veille du duel contre lui Sportif au dixième tour de la Ligue.

«D’une part, je peux comprendre pourquoi Leo était énervé. À mon avis, vous devez respecter beaucoup plus les gens comme Messi. Après un voyage, interroger Messi sur Antoine est irrespectueux. Vous pouvez créer une controverse », a-t-il déclaré Koeman aux journalistes.

«Je n’ai vu à aucun moment qu’il y avait un problème entre les deux. Il y a suffisamment d’images qui fonctionnent bien. Je ne suis pas favorable à la recherche d’ennuis. Quelqu’un a dit quelque chose et que quelqu’un n’est pas client de Griezmann ça fait des années. Ce sont des conneries », a-t-il ajouté.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER