Barcelone et Huesca sont mesurées LIVE LIVE ONLINE TV ce dimanche 3 janvier par date 17 de LaLiga Santander 2021 dans un match qui se déroulera au stade El Alcoraz de la ville de Huesca (Espagne). Le match est prévu pour 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne et 21h00 en Espagne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUIT pour toute l’Amérique latine via les signaux d’ESPN 2 et Movistar pour l’Espagne. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

Depor vous offrira la plus complète minute par minute de toutes En direct avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter de Barcelone et Huesca.

Pour ce match, Barcelone a rapporté que Lionel Messi avait reçu une décharge médicale du service médical du club et serait disponible pour l’affrontement à El Alcoraz. L’Argentin a raté le dernier match de 2020 en raison d’un inconfort à la cheville.

Les Catalans se situent à la sixième place du classement de la Liga après 15 matchs disputés. Les azulgranas cumulent sept victoires, quatre nuls et le même nombre de défaites.

Barcelone vs. Huesca: horaires des matchs

Mexique – 14h00

Pérou – 15h00

Équateur – 15h00

Colombie – 15h00

Bolivie – 16h00

Venezuela – 16h00

Chili – 17h00

Paraguay – 17h00

Argentine – 17h00

Uruguay – 17h00

Brésil – 17h00

Espagne – 21h00

Barcelone sort d’un match nul à domicile contre Eibar. .

Lors du match précédent, l’entraîneur barcelonais Ronald Koeman a expliqué que “Messi n’avait plus de mal à la cheville” et que, par conséquent, il était entré dans l’équipe pour affronter Huesca ce dimanche.

“Messi va bien, il s’est entraîné les 30 et 31 alors que les autres faisaient la fête et il est récupéré”, a ajouté le sélectionneur néerlandais lors de la conférence de presse avant le match qui se jouera à El Alcoraz.

Sur l’avenir du joueur argentin au Barça, Koeman a déclaré que “dans l’interview (avec Jordi Évole), il a déclaré qu’il ne voulait plus prendre de décision sur son avenir et qu’il doit être respecté comme tout joueur qui met fin à son contrat”. Et il a ajouté: «Il est libre de décider ce qu’il veut et je ne vois pas que c’est un problème qu’il ne le fasse pas encore.

Sur la situation de l’équipe après le 1-1 contre Eibar au Camp Nou, l’entraîneur du Barça a admis qu ‘”il est normal que l’équipe ait des doutes”. Comme il l’a souligné, le dernier match de l’année n’a pas été remporté “pour une question d’efficacité et d’erreurs personnelles”.

Même s’il a ajouté que “l’équipe veut changer de puce” et est “très proche de l’atteindre car les données disent que dans de nombreux aspects des jeux” le Barça “est le meilleur”.

De plus, il ne considère pas que le manque d’efficacité devant le but soit un problème d’un seul joueur: «Ce n’est pas seulement un problème de Griezmann, c’est un problème de plus de joueurs, également des milieux de terrain. D’autre part, nous devons améliorer l’efficacité des coups de pied arrêtés même si nous n’avons pas de personnes très grandes ».

