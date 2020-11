Barcelone et Osasuna ils jouent LIVE et LIVE: vérifiez les horaires et les chaînes du match ONLINE TV LIVE par date 11 de LaLiga Santander 2020 qui se jouera ce dimanche 29 novembre au stade Camp Nou. Le match est prévu pour 8 heures du matin (heure péruvienne et colombienne) et sera diffusé pour toute l’Amérique latine à travers les signaux de DirecTV Sports, TUDN et Sky Sports et Movistar Partidazo pour l’Espagne. Suivez ici la TRANSMISSION OFFICIELLE avec tous les détails de l’événement: statistiques, buts, score mis à jour, déclarations et bien plus encore.

Au retour de Lionel Messi après avoir été absent le dernier jour de la Ligue des champions, Barcelone (13e avec 11 points) recevra Osasuna, à la recherche d’une victoire pour le faire grimper sur la table. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au Camp Nou.

Barcelone vs. Osasuna: horaires des matchs

Mexique – 7h00

Pérou – 8h00

Équateur – 8h00

Colombie – 8h00

Bolivie – 9h00

Venezuela – 9h00

Chili – 10h00

Paraguay – 10h00

Argentine – 10h00

Uruguay – 10h00

Brésil – 10h00

Espagne – 14h00

En Europe, Barcelone vient de battre le Dinamo Kiev à domicile (0-4) avec un onze rafraîchissement plein de jeunes footballeurs. En Liga, pour offrir, encore une fois, une mauvaise image face à l’Atlético de Madrid Wanda Metropolitano (1-0).

Là-bas, Gerard Piqué, qui a touché les ligaments de son genou droit et sera absent pendant plusieurs mois, ainsi que Sergi Roberto, qui sera absent encore quelques mois en raison d’une blessure musculaire majeure, ont été blessés.

Tous deux sont entrés dans la liste des défenseurs du Barça qui sont à l’infirmerie avec Samuel Umtiti et Ronald Araújo. Pour aggraver les choses, Sergiño Dest, mal à l’aise, doute également de jouer contre l’équipe navarraise.

Autant de pertes à l’arrière obligeront Koeman à parier à nouveau sur le jeune Óscar Mingueza en couple avec Clément Lenglet dans l’axe de l’arrière. L’arrière central de la filiale a fait ses débuts à Kiev, face au Dinamo, offrant une très bonne image.

Dans ce dernier match de Ligue des champions, ils n’étaient pas nje Lionel Messi ni Frenkie de Jong, qui est resté au repos Barcelone et qu’ils reviendront aux onze de départ.

Qui n’était pas non plus à Kiev en raison d’une entorse au genou était Sergio Busquets, qui a été libéré aujourd’hui mais partira probablement du banc. Par conséquent, Miralem Pjanic répétera le titre aux côtés de De Jong dans le double pivot.

Ci-dessus, Ousmane Dembelé, Antoine Griezmann et Pedri González semblent se consolider dans le trident des demi-points après la perte d’Ansu Fati sur blessure. Et Leo Messi reviendra à l’acte du faux ‘9’ dans Barcelone, avec liberté de mouvement tout au long de la pointe d’attaque.

le Osasuna, pour sa part, il arrive au Camp Nou prêt à renverser sa séquence de résultats perdants dans la compétition. Et c’est que ceux de Pampelune n’ont pas gagné en Ligue depuis le 24 octobre dernier contre l’Athletic Bilbao le jour du centenaire de l’or rouge.

Barcelone vs. Osasuna: alignements probables

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Griezmann, Coutinho, Messi.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, Raúl Navas, Roncaglia, Jony; Roberto Torres, Oier, Moncayola; Rubén García, Budimir.

Avec des informations d’..

