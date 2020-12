Boca Juniors et ouragan jouer EN DIRECT et EN DIRECT: consultez les horaires et les chaînes du match ONLINE TV LIVE par date 3 du Groupe A du Coupe Diego Maradona 2020 qui se jouera ce dimanche 27 décembre au stade La Bombonera. Le duel est prévu pour 17 h 20 (heure péruvienne et deux heures de plus en Argentine) et sera diffusé dans toute l’Amérique latine via les signaux de TNT Sports. Suivez ici la TRANSMISSION OFFICIELLE avec tous les détails de l’événement: statistiques, buts, tableau de bord mis à jour, déclarations et bien plus encore.

Depor.com Il vous offrira la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter du Boca et ouragan.

Dans la Coupe Diego Maradona, Boca Juniors a battu Independiente de Avellaneda la semaine dernière 2-1 et avec une équipe alternative. Alors que Huracán a perdu à El Palacio contre River Plate.

Bouche vs. Ouragan: horaires pour regarder le match de la Coupe Diego Maradona

Mexique – 16 h 20 Pérou – 17 h 20 Colombie – 17 h 20 Équateur – 17 h 20 Bolivie – 18 h 20 Venezuela – 18 h 20 Argentine – 19 h 20 Chili – 19 h 20 Paraguay – 19 h 20 Uruguay – 19 h 20 pmBrésil – 19h20 Espagne – 23h20

Ce match à La Bombonera sera le dernier pour Boca Juniors avant d’affronter River Plate dans la Championship Zone. Le Superclásico est prévu le dimanche 2 janvier. Après l’affrontement contre l’équipe de Marcelo Gallardo, les «Xeneizes» joueront les demi-finales de la Copa Libertadores contre Santos du Brésil.

Les centres sud-américains auront lieu à partir de la première semaine de janvier, mais avant ces matchs, ils auront deux matches pour la Coupe Maradona, qui les a également comme protagonistes.

River et Boca, avec les modestes Argentinos Juniors, mènent les positions du groupe A de la phase de champion, dont sortira un finaliste, de sorte que la date qui débutera dimanche et les prochains jours sera déterminante pour les deux équipes les plus populaires, qui le quatrième jour, ils s’affronteront dans la Bombonera.

Dans la liste des 25 joueurs de Boca Juniors, Carlos Tevez, Esteban Andrada et Diego González n’apparaissent pas, trois joueurs importants que Russo préfère ne pas risquer compte tenu des engagements à venir.

Boca, qui vient de renverser sa série de quarts de finale Libertadores en battant le Racing (2-0) dans un duel argentin, prévoit d’aligner plusieurs de ses partants réguliers pour accueillir le ‘Globo’,

