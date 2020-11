Horaires et chaînes de télévision. Chili Oui VenezuelaTÉLÉVISION EN DIRECT et EN DIRECT EN LIGNE EN DIRECT par date 4 du Qualification Qatar 2022 qui se jouera ce mardi 17 novembre au stade olympique de Caracas. Le match est prévu pour 5 heures de l’après-midi (heure locale) et sera diffusé dans toute l’Amérique latine à travers les signaux de Movistar Deportes, Chilevisión, VTV et TLT.

La Roja est pleine d’optimisme face au duel contre Vinotinto après la victoire 2-0 contre le Pérou, dans ce qui était leur premier triomphe sur cette route du Qatar. L’équipe dirigée par le Colombien Reinaldo Rueda s’est entraînée la veille au centre Juan Pinto Durán et a quitté l’aéroport Arturo Merino Benítez dimanche.

Chili vs. Venezuela: horaires et chaînes du match de qualification Qatar 2022

Venezuela | 17h00 | TLT, Meridian TV

Chili | 18h00 | Chilevisión, CDF

Pérou | 16h00 | Movistar Sports

Argentine | 18h00 | Télévision publique, TyC Sports

Uruguay | 18h00 | VTV

Bolivie | 17h00 | Tigo Sports

L’équipe du Chili vient de battre le Pérou à Santiago.

Lors d’une récente conférence de presse, Rueda a salué la figure des deux joueurs et assuré que leur contribution sera “décisive et vitale” lors de la prochaine rencontre avec l’équipe vénézuélienne.

Quelques heures avant le déplacement, le Chilien Alexis Sánchez, attaquant de l’Inter Milan, qui n’a pu jouer que quelques minutes contre le Pérou en raison de problèmes musculaires, a publié une photo sur ses réseaux sociaux assurant qu’il était prêt pour la “dernière danse”.

Le duel contre la vinotinto sera le dernier de l’équipe chilienne cette année et le message a donc été célébré par les partisans d’Alexis.

Les joueurs rouges, qui devront subir un test covid-19 lors de leur atterrissage à Caracas, effectueront une reconnaissance au stade olympique et commenceront à s’entraîner dimanche après-midi.

L’équipe vénézuélienne affrontera le match contre La Roja après une défaite 1-0 contre le Brésil vendredi, qui leur a coûté deux pertes en raison d’une blessure, et comme le dernier absolu du classement.

Pendant ce temps, après la victoire contre l’équipe péruvienne, l’équipe chilienne est à la sixième place du classement, avec 4 points, après un départ irrégulier dans la compétition en raison d’une défaite contre l’Uruguay et d’un match nul contre la Colombie.

