Jouez EN DIRECT AUJOURD’HUI Chivas c. Lion EN DIRECT et EN LIGNE ce samedi 5 décembre, pour le match retour des demi-finales de l’Apertura 2020 de Liga MX. Suivez la transmission et la narration du match, qui sera en charge de Fox Sports à partir de 21h00 (heure locale) depuis le Nou Camp Stadium. Regardez les principaux incidents par MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Soyez également accro aux profils de médias sociaux de León et Chivas.

Le super leader de Tournoi Guard1anes 2020 définira à domicile la série contre le «Sacred Flock». Après un nul 1-1 à Guadalajara, l’équipe dirigée par Ignacio Ambriz a tout en sa faveur pour se battre pour son huitième titre en Liga MX.

Léon vs. Chivas: horaires pour suivre le match des demi-finales de Liga MX

Mexique – 21h00 Pérou – 22h00 Équateur – 22h00 Colombie – 22h00 Bolivie – 23h00 Venezuela – 23h00 Chili – 0h00 (dimanche 6 décembre) Paraguay – 0h00 (dimanche 6 décembre) Décembre) Argentine – 0h00 (dimanche 6 décembre) Uruguay – 0h00 (dimanche 6 décembre) Brésil – 0h00 (dimanche 6 décembre) Espagne – 4h00 (dimanche 6 décembre)

Voici comment le León FC arrive

L’équipe de Guanajuato est très proche de l’atteinte de l’objectif et ne prévoit pas de mettre en péril l’excellent travail de la saison, où ils ont terminé en tête de la phase régulière

Avec Pedro Aquino comme partant, l’équipe d’Ambriz arrive avec ses meilleurs hommes pour l’affrontement contre le «Sacred Flock».

Avec l’avantage en sa faveur, León n’a besoin que d’une victoire ou d’un match nul (0 à 0 et 1 à 1) pour atteindre la finale de Guard1anes 2020.

C’est ainsi que Chivas arrive

Lors de l’avant-match au Nou Camp Stadium, l’entraîneur Manuel Vucetich reçu de bonnes nouvelles. Isaác Brizuela. Le ‘Cone’ a été testé négatif pour COVID-19 et sera la principale nouveauté des ‘Rayados’.

En revanche, la seule perte que l’équipe de Guadalajara subira sera Ange Zaldivar, qui n’a pas réussi à se remettre de problèmes physiques.

Les résultats dont Chivas a besoin pour atteindre la finale sont les suivants: gagner par n’importe quel résultat et match nul 2-2.

Léon vs. Chivas: stade où se jouera le match

