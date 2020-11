Espagne Oui Hollande Ils sont mesurés en LIVE LIVE ONLINE TV ce mercredi 11 novembre par le match amical de la FIFA Date lors d’un match qui se déroulera au stade Johan Cruyff Arena d’Amsterdam (Pays-Bas). Le match est prévu pour 2 h 45 dans l’après-midi (heure péruvienne et six autres en Espagne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux d’ESPN 2 et TVE pour l’Espagne. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

Depor.com vous offrira la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Adoptez également la transmission et la narration des profils Twitter des équipes espagnoles et néerlandaises.

Le groupe dirigé par Luis Enrique se produira à Amsterdam sans Thiago Alcántara, Ansu Fati, Jesús Navas, Dani Carvajal et Rodrigo Moreno. Les blessures et le coronavirus ont empêché ces joueurs de passer des minutes avec le ‘Rouge’.

Cependant, l’entraîneur profitera du match amical pour essayer des joueurs comme Marcos Llorente. De même, Íñigo Martínez, Koke Resurrección, Marco Asensio, Álvaro Morata et Héctor Bellerín seront évalués pour les engagements pour les points.

Alors que, dans le but, l’entraîneur donnerait confiance au gardien Kepa Arrizabalaga. «Vous traversez un moment délicat; J’ai le joker de faire une exception », a commenté le sélectionneur espagnol.

Où voir l’Espagne vs. Hollande?

ESPN 2 est le signal activé pour regarder le match amical international qui mettra en vedette les Pays-Bas avec l’inclusion possible de trois joueurs de l’AZ Alkmaar: l’attaquant Calvin Stengs, 21 ans, l’arrière gauche Owen Wijndal, 20 ans, et Teun Koopmeiners.

De même, le manager Frank de Boer peut aligner le jeune attaquant du PSV Eindhoven Donyell Malen ou même le vétéran Ryan Babel en attaque. Alors que le gardien Marco Bizot s’apprête à faire ses débuts.

Dans le chapitre des pertes, De Boer ne pourra pas compter sur les centraux Virgil van Dijk et Matthijs de Ligt, deux pièces de base. Les gardiens Jasper Cillessen et Justin Bijlow sont blessés. Outre le milieu offensif Mohamed Ihattaren, pour cause de maladie, et Steven Bergwijn, qui a été renvoyé en Angleterre lundi dernier.

Le match amical se déroulera à huis clos, une mesure prise par le gouvernement pour arrêter la propagation du coronavirus. Lors de l’échauffement, les joueurs néerlandais porteront un T-shirt avec les mots «One Love», le slogan d’une campagne contre le racisme.

Quelle heure est Espagne vs. Hollande?

Mexique – 13 h 45

Pérou – 14 h 45

Colombie – 14 h 45

Équateur – 14 h 45

Bolivie – 15h45

Venezuela – 15h45

Argentine – 16 h 45

Chili – 16h45

Paraguay – 16 h 45

Uruguay – 16 h 45

Brésil – 16h45

Espagne – 20h45

Espagne vs. Hollande: alignements possibles

Espagne: Kepa; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Gayá; Busquets, Koke ou Mikel Merino, Dani Olmo; Adama Traoré, Ferrán Torres et Morata.

Hollande: Marco Bizot; Wijndal ou Aké, Veltman, Blind, Hateboer; Koopmeiners ou Marten de Roon, Van de Beek, Wijnaldum; Promes, Malen et Stengs.

Où l’Espagne vs. Hollande?

