Juventus et Gênes sont mesurés LIVE LIVE ONLINE TV avec Cristiano Ronaldo ce dimanche 13 décembre le 11 Série A 2020 dans un match qui se déroulera au stade Luigi Ferraris. Le jeu est prévu pour 12h00 (heure péruvienne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux RAI et ESPN. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

Les “ bianconeros ” devront affronter l’engagement du Calcio après la victoire retentissante sur Barcelone en Ligue des champions. Le doublé de Cristiano Ronaldo et le but de Weston McKennie ont permis à l’équipe de se hisser première du groupe.

Désormais, l’équipe dirigée par Andrea Pirlo se concentrera sur la Serie A, car elle a l’intention de rattraper le retard. Actuellement, «Juve» a ajouté 20 unités, six de moins que Milan, avec 26, le leader absolu.

L’idée de l’équipe de Turin sera de ratifier la performance affichée en milieu de semaine pour se positionner comme l’un des plus forts prétendants des «rossoneros» dans la course au Scudetto.

Où voir Juventus vs. Gênes de Serie A?

ESPN est le signal permettant de regarder le match de Serie A qui présentera la Juventus avec quelques variations par rapport aux onze qu’il a battus au Camp Nou. Gianluigi Buffon, avec de belles performances, laissera sa place à Wojciech Szczesny.

Alors que Federico Chiesa, Rodrigo Bentancur et Dejan Kulusevski entreraient dans l’équipe principale pour Matthijs de Ligt, Arthur Melo et Aaron Ramsey, tous partants contre Barcelone en Ligue des champions.

A l’attaque, Andrea Pirlo profitera du bon moment de Cristiano Ronaldo et Álvaro Morata dans la zone offensive. À eux deux, ils ont 11 buts en Serie A: les Portugais avec huit et les Espagnols avec trois.

De son côté, Gênes a une tâche difficile face à l’un des candidats au titre. «Il Grifone» est situé en position de descente directe. L’ajout sera donc essentiel dans la lutte pour rester dans la première catégorie de Calcio.

Quelle heure est Juventus vs. Gênes de Serie A?

Mexique – 11h00

Pérou – 12:00 m.

Colombie – 12:00 m.

Équateur – 12:00 m.

Bolivie – 13h00

Venezuela – 13h00

Argentine – 14h00

Chili – 14h00

Paraguay – 14h00

Uruguay – 14h00

Brésil – 14h00

Espagne – 18h00

Juventus c. Gênes: alignements possibles

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro, Chiesa, McKennie, Bentancur, Cuadrado, Kulusevski, Morata, Cristiano Ronaldo.

Gênes: Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello, Lerager, Badeij, Sturaro, Pellegrini, Scamacca, Shomodurov.

Où la Juventus vs. Gênes de Serie A?