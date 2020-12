Mis à jour le 12/11/2020 à 21:26

Manchester United contre. Manchester City sont mesurées LIVE LIVE ONLINE TV ce samedi 12 décembre à la date 12 du première ligue en match qui aura lieu au stade Old Trafford de Manchester. Le match est prévu à 12h30 (heure péruvienne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux ESPN2, ESPN Play et SKY Sports (Mexique). Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

Avec la première phase du Des champions achevé et les grands du continent concentrant leurs efforts sur les ligues nationales, les première ligue vivra l’un de ses moments phares de l’année, avec cinq matches à jouer avant le 31 décembre.

Manchester United contre Manchester City: horaires et chaînes

Pérou: 12h30 / ESPN 2Mexique: 11h30 / SKy HDArgentine: 14h30 / ESPNChili: 14h30 / ESPN 2La Colombie: 12h30 / ESPN 2Equateur: 12h30 / ESPNParaguay: 14h30 / ESPNBolivie: 13h30 / ESPNVenezuela: 13h30 / ESPNEspagne: 18h30 / DAZN

Et le derby Manchester Manchester United Ville a ces ingrédients. Respectivement 5 et 6 points du duo de tête, Tottenham Oui Liverpool, les deux ont un match de moins, donc ils sont toujours en vie dans la course pour la première place.

Les deux arrivent dans une dynamique positive au championnat, en particulier le ‘Diables Rouges’, qui a enchaîné quatre victoires ces quatre dernières journées, avec 10 buts en sa faveur, pour passer de la 15e à la sixième place.

Mais ils joueront à nouveau après la déception européenne, en n’entrant pas dans le deuxième tour de Ligue des champions après avoir chuté lors des deux derniers matchs de la phase de groupes, face au PSG à domicile et mardi en Leipzig (3-2).

City arrive après avoir gagné à Burnley (5-0) et Fulham (2-0), réalisant également confortablement leur passe pour le deuxième tour Des champions et remportant facilement le dernier match contre Marseille (3-0).

Les joueurs emmenés par Pep Guardiola chercheront à rétablir la suprématie locale après avoir perdu trois des quatre affrontements l’année dernière.

Manchester United contre Manchester City: stade où se jouera le ‘Derby’

