Mis à jour le 29/10/2020 à 19:04

Nécaxa contre. Toluca Ils s’affrontent (EN DIRECT | EN LIGNE | EN DIRECT) pour la 16e journée du tournoi d’ouverture de la Liga MX, ce vendredi 30 octobre à partir de 20h30 (heure péruvienne). La transmission de l’un des matchs les plus attractifs aujourd’hui est en charge de TUDN et TV Azteca. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Suivez minute par minute et tous les incidents du match.

Nécaxa Oui Toluca Ils s’affronteront dans un autre test de leur combat pour obtenir l’un des billets de reclassement de la ligue pour le titre. Suivez également les statistiques, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au Victoria Stadium d’Aguascalientes.

Necaxa c. Toluca: horaires des matchs

Mexique – 19h30

Pérou – 20h30

Équateur – 20h30

Colombie – 20h30

Bolivie – 21h30

Venezuela – 21h30

Chili – 22h30

Paraguay – 22h30

Argentine – 22h30

Uruguay – 22h30

Brésil – 22h30

Espagne – 2h30 (samedi 31 octobre)

Sans option pour entrer dans le top quatre du tournoi Guard1anes 2020, qui donne un classement direct, à Nécaxa Oui Toluca Il n’a pas d’autre chance que de se placer entre les positions 5 et 12 pour continuer la course.

Nécaxa Il est très motivé par les trois victoires remportées ces trois derniers jours, aux dépens d’Atlas, Tijuana et Querétaro. Les «Rayos», pour l’instant, sont onzième, avec 18 points.

Pour ce compromis, cependant, Nécaxa aura deux victimes en raison de cas de coronavirus. L’entité mexicaine n’a pas révélé les noms des personnes impliquées, mais on a appris que deux sont des footballeurs et deux membres du personnel.

NécaxaAprès cet engagement contre les ‘Red Devils’, il affrontera son dernier match de la phase régulière de la Liga MX Apertura, lors de sa visite à Pachuca.

Toluca il s’est relancé avec sa récente victoire (2-0) sur Tijuana, qui le place dans la 10e case du tournoi, avec 20 points. Les «Choriceros» ne peuvent pas cligner des yeux, considérant qu’ils sont très près d’obtenir un quota souhaité.

«L’idée était de reprendre confiance, nous avons une équipe très compétente; malheureusement avec des résultats négatifs vous perdez confiance, l’équipe a compris que, le système de jeu de la ligue nous donne l’opportunité de nous battre et nous le ferons jusqu’au dernier moment », a avoué l’entraîneur de Toluca, Carlos Adrián Morales, lors d’une conférence de presse.

