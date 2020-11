Mis à jour le 27/11/2020 à 22:18

REGARDER Real Madrid contre Alaves EN DIRECT et EN DIRECT: Comment, quand et où TÉLÉVISION EN LIGNE EN DIRECT MAINTENANT du match qui se joue au stade Estadio Alfredo di Stéfano le 11 LaLiga Santander 2020 et que son heure de départ est 3 heures de l’après-midi pour le Pérou. Les chaînes en charge de la TRANSMISSION OFFICIELLE SANS COUPES ET GRATUITES seront ESPN 2 et Sky Sports pour l’Amérique latine. Alors que l’Espagne appréciera le choc sur les signaux Movistar LaLiga et Mitele Plus.

L’équipe blanche arrive le moral après l’importante victoire à domicile de l’Inter Milan (0-2), qui laisse entre ses mains la qualification pour le deuxième tour de la Ligue des champions, et elle souhaite véhiculer cette image d ‘«équipe» dans le Le Français Zinedine Zidane insiste sur un championnat national dans lequel ils ajoutent deux matchs consécutifs sans savoir la victoire: une défaite, contre Valence (4-1), et un nul, contre Villarreal (1-1).

Deux résultats qui l’ont éloigné du leader, bien qu’avec un match de moins, la Real Sociedad -23 points- et l’Atlético de Madrid, qui avec huit matchs, pour les neuf de Madrid, a 20 points dans son casier, trois de plus que le ensemble blanc. Avec beaucoup d’avance sur la Ligue, retrouver la régularité est la clé.

Real Madrid vs Alavés: horaires:

Pérou: 15h00 Colombie: 15h00 Equateur: 15h00 Mexique: 14h00 Argentine: 17h00 Chili: 17h00 Espagne: 22h00 Uruguay: 17h00 USA (Miami): 15h00 pmUSA (Los Angeles): 12h00

Pour mesurer leur moment, ils affronteront un Alavés qui arrive dans une bonne dynamique à ce jour après quatre matchs sans perdre et avec deux nuls importants contre Barcelone et Valence, qui le rendent optimiste pour affronter l’équipe blanche.

Les gens de Vitoria ajoutent une victoire et trois nuls pour s’échapper du bas du tableau et chercheront à surprendre, comme ils l’ont fait il y a 20 ans au Santiago Bernabéu avec un but de Jorge Azkoitia qui était la seule victoire de Glorioso en tant que visiteur contre les blancs. .

Real Madrid vs Alavés: alignements probables:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Odegaard; Asensio, Mariano et Hazard.

Alaves: Pacheco; Ximo, Lejeune, Laguardia; Édgar, Battaglia, Pina, Peleteiro, Duarte; Joselu et Lucas Pérez.

