Real Madrid contre. Huesca face (LIVE | LIVE | ONLINE) dans l’un des matchs de la 8e journée de LaLiga Santander, à la recherche de trois points qui peuvent le mettre en tête du championnat, que mène la Real Sociedad. Le duel a lieu ce samedi, à partir de 8h00 (heure péruvienne), au stade Alfredo di Stéfano. La transmission est en charge de DIRECTV Sports et suit la minute du match sur Depor.com. Un grand match se déroule entre les deux groupes.

Après avoir battu Barcelone au Camp Nou, l’équipe de Merengue est deuxième du classement du championnat, à un point de l’équipe basque.

Une victoire contre le promu Huesca (17e, 5 points) pourrait le mettre en tête, à condition que la Real Sociedad bute dimanche contre le Celta (18e, 5 points), qui avait besoin de points pour sortir de la relégation.

L’équipe blanche vient au match voulant réagir après le nul in extremis en Ligue des champions contre le Borussia Mönchengladbach (2-2).

Real Madrid vs. Huesca: horaires des matchs

08:00 heures – Pérou, Mexique Équateur, Colombie

09:00 heures – Venezuela, Bolivie, Etats-Unis (Miami)

10h00 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

13h00 – Royaume-Uni

14h00 – Espagne, Allemagne, Italie, France

Le Real Madrid s’est imposé au Camp Nou et est réapparu au niveau national, mais n’a pas confirmé sa réaction en Ligue des champions. Le bon match n’a pas eu le prix attendu en Allemagne et l’égalité avec Mönchengladbach le laisse dans une situation extrême.

Tout sera en jeu mardi prochain contre l’Inter Milan et cela est connu de Zidane, qui détourne l’attention du joueur et les erreurs commises contre Cadix à Alfredo di Stéfano peuvent se répéter. C’est pourquoi il n’a pas hésité à affirmer avec insistance que le duel contre Huesca “est une finale”, bien qu’il soit en huitième match de championnat et avec un match de moins qui pourrait lui donner l’avantage.

On s’attend à ce que Zidane tourne à nouveau et utilise des joueurs qui n’ont pas de continuité. Il est temps pour Marcelo, qui a perdu l’arrière gauche contre Mendy, ou Isco, qui a disparu depuis qu’il a été remplacé à la mi-temps contre le Shakhtar, de s’exprimer sur le terrain. Pas une minute à partir de ce moment.

Avec Courtois récupéré d’un léger malaise pour commencer dans le but, en défense tout indique la continuité de Lucas Vázquez en tant qu’arrière droit en raison des pertes de Dani Carvajal, Álvaro Odriozola et Nacho Fernández. Marcelo entrerait sur la gauche et Militao aspire à donner une pause à Raphael Varane.

Le tour de Luka Modric intervient après deux substitutions consécutives et Zidane doit décider de l’attaque sur la base du tirage au sort. Un bon match se prépare pour Hazard pour gagner un rythme compétitif et commencer plus de trois mois plus tard.

Vinicius et Marco Asensio auraient une pause et même la énième opportunité pourrait venir à Luka Jovic à la recherche du but s’il jouait avec deux points avec Karim Benzema. Sa critique de Vini lors d’une conversation avec Mendy a provoqué une conversation entre les deux attendant qu’ils se rencontrent à nouveau sur le terrain.

Real Madrid vs. Huesca: alignements possibles

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Hazard; Isco ou Jovic et Benzema.

Huesca: Andrés Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Javi Galán ou Luisinho; Mosquera, Borja García, Seoane ou Juan Carlos; Rafa Mir, Sandro et Ferreiro ou Sergio Gómez.

