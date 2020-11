Vois ici Real Madrid contre Inter Milan EN DIRECT et GRATUIT via ESPN 2 et Facebook Watch: ils s’affronteront ce mercredi 25 novembre pour la date 4 de la Phase de groupes de la Ligue des champions 2020, à partir de 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne). Le match aura lieu au stade Giuseppe Meazza en Italie et Depor.com vous propose les incidents, minute par minute et les meilleurs matchs du match Real Madrid vs Inter de MIlán EN DIRECT pour toute l’Amérique latine.

En proie à des pertes, Real Madrid vais visiter Inter de Milan, dans ce qui promet d’être un duel vibrant pour définir les options de qualification pour les deux équipes. Suivez minute par minute les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera dans le quartier de San Siro.

Real Madrid vs. Inter Milan: horaires des matchs

Mexique – 14h00

Pérou – 15h00

Équateur – 15h00

Colombie – 15h00

Bolivie – 16h00

Venezuela – 16h00

Chili – 17h00

Paraguay – 17h00

Argentine – 17h00

Uruguay – 17h00

Brésil – 17h00

Espagne – 21h00

L’absence principale de Real Madrid Ce sera celui de son capitaine Sergio Ramos, en raison d’une déchirure. Le mal de tête pour l’entraîneur Zinedine Zidane augmente avec la perte de sa carte d’attaque principale, Karim Benzema, en raison d’une gêne musculaire.

Outre l’espagnol et le français, ils ne sont pas non plus disponibles en Real Madrid, Luka Jovic, Álvaro Odriozola – tous en raison d’une blessure – et eder Militao, qui a de nouveau donné un résultat indéterminé aux tests PCR de l’UEFA, comme ce fut le cas vendredi lors des tests de LaLiga malgré un test négatif jusqu’à deux fois.

Real Madrid il récupère du travail au centre du terrain, mais il ne peut toujours pas compter sur les buts de Benzema et de la direction de Ramos, qui était présumé essentiel pour arrêter l’une des paires offensives les plus dangereuses d’Europe comme le Belge Romelu Lukaku. absent au match aller pour blessure, et l’Argentin Lautaro Martínez.

Le match aller était un duel dans lequel les hommes de Zidane menaient 2-0, mais ils étaient à égalité et ce n’est qu’à la 80e minute qu’ils ont réussi à certifier la victoire grâce à un but du Brésilien Rodrygo. Trois points plus soulagés que mérités.

Zinedine Zidane ne pourra pas compter sur Ramos face à l’Inter Milan.

Trois points qui ont donné de l’air et laissé le Real Madrid avec quatre dans son casier après trois matchs, mais conscient que les matchs contre lui Inter de Milan ils étaient comme une égalité et ils doivent marquer ce mercredi.

Si il Real Madrid a peu de marge d’erreur, le Inter de Milan ils sont complètement sur les cordes, n’ayant marqué que deux points lors de leurs trois premiers matchs et ayant atteint le milieu de la phase de groupes en bas.

Avec les pertes confirmées du Serbe Aleksandar Kolarov et du Croate Marcelo Brozovic, le Inter de Milan Il sera confié à son trio défensif composé du Slovaque Milan Skriniar, du Néerlandais Stefan De Vrij et de l’Italien Alessandro Bastoni.

Real Madrid vs. Inter Milan: alignements probables

Inter de Milan: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lautaro et Lukaku.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Marco Asensio, Mariano et Vinicius.

