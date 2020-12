VOIR EN DIRECT Plaque de rivière contre. nationale de Montevideo LIVE et GRATUIT via FOX Sports et FOX Sports Play: ONLINE TV et STREAM s’affrontent ce jeudi pour les quarts de finale de la Copa Libertadores 2020, du stade Libertadores de América. L’équipe ‘Millionaire’ arrive comme un grand favori pour le match, cependant, le niveau que les Uruguayens ont montré lors de la phase précédente fait rêver leurs fans. Depor.com vous propose les incidents, minute par minute et la transmission EN DIRECT du match entre River Plate et Nacional.

En route vers cette instance, rivière éliminé le Brésilien Paranaense athlétique (1-1 et 1-0), tandis que nationale il a passé avec le minimum en battant l’Equatorien aux tirs au but (4-2) Indépendant de la vallée après deux nuls sans but.

L’ensemble de la bande rouge qui mène Marcelo Gallardo, qui a commencé sa carrière par hasard en tant que DT dans le “ sac ” de Charrúa, il commence comme favori de cette série et avec la mission d’atteindre la finale pour la troisième année consécutive, tout en nationale vise à regagner le premier rôle de la coupe, sans être champion depuis 1988 et sans entrer en demi-finale depuis la saison 2009.

River Plate vs. National: horaires et chaînes des fêtes

Pérou: 19h30 / ESPN 2Mexique: 18h30Chili: 21h30 / ESPN 2La Colombie: 19h30 / Fox SportsArgentine: 21h30 / ESPNUruguay: 21h30 / ESPNParaguay: 21h30 / ESPN 2Bolivie: 20h30 / ESPN 2Venezuela: 20h30 / ESPNÉtats Unis: 17h30 PT / Bein Sports en espagnol

“À nationale Je l’ai très gravé dans mon cœur. Je sais ce que c’est nationale, leur culture, leur mentalité. Ça va être très dur, ces gars vont laisser leur peau sur le court. Ils se battront, ils courront beaucoup. Il nous faudra beaucoup de lucidité pour jouer à ce jeu », a anticipé la ‘Poupée’ Gallardo dans des déclarations à ESPN.

rivière, qui est également l’un des candidats au tournoi local, dans lequel il s’est confortablement avancé vers la phase de championnat, n’aura pas l’un de ses chiffres pour cette série, le milieu de terrain Enzo Pérez, qui dans les dernières heures a donné un test positif Covid-19 et les deux matchs seront perdus.

Du côté des visiteurs, le tricolore arrive à ce rendez-vous reposé, puisque le classique qui devait jouer le week-end contre Peñarol a été suspendu pour deuil national, en raison du décès de l’ancien président Tabaré Vázquez.

Iván Alonso, manager de Nacional et ancien joueur de rivière, a déclaré que le club avec la bande rouge «est depuis longtemps la meilleure équipe de l’époque car ils travaillent de la meilleure façon. Quoi qu’il en soit, nous allons rendre les choses difficiles. Nous avons un groupe de gars qui sont fans du club et qui sentent le maillot. Nous n’allons pas rendre les choses faciles pour rivière».

River Plate vs. National: alignements possibles

rivière: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Javier Pinola, Paulo Díaz et Fabrizio Angileri, Julián Álvarez, Ignacio Fernández, Nicolás De la Cruz, Matías Suárez et Rafael Santos Borré.

Nationale: Sergio Rochet, Armando Méndez, Mathías Laborda, Renzo Orihuela, Agustín Oliveros, Joaquín Trasante, Emiliano Martínez, Rafael García, Gabriel Neves ou Gonzalo Castro, Alfonso Trezza et Gonzalo Bergessio.

