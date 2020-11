Mis à jour le 19/11/2020 à 20:21

Plaque de rivière contre. Banfield LIVE LIVE et ONLINE via FOX Sports Premium, ce samedi 20 novembre, dans le cadre de la quatrième date de Zone 3 de la Coupe de la Ligue Professionnelle depuis le Stadium Florencio Sola. Suivez la transmission et la narration de la rencontre par TNT Sports, à partir de 19h30 (heure péruvienne) et 21h30 (heure locale). Regardez le principal incidents du duel pour la MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Devenez également accro aux profils des réseaux sociaux de River Plate et Banfield.

Le duel entre les deux équipes définira non seulement le leader du groupe 3, mais sera également un match revanche spécial pour l’équipe “Millionaire”, après avoir chuté 3-1 au début du championnat. Ce match signifiait la première défaite de l’équipe de Gallardo après la pause due à la pandémie.

River Plate vs. Banfield: calendrier des matchs de la Coupe de la Ligue 2020

Mexique – 16 h 20

Pérou – 17h20

Colombie – 17h20

Équateur – 17 h 20

Bolivie – 18h20

Venezuela – 18h20

Argentine – 19h20

Chili – 19h20

Paraguay – 19h20

Uruguay – 19h20

Brésil – 19h20

Espagne – 23h20

Voici comment River Plate arrive

Ceux dirigés par Marcelo Gallardo venir à ce choc après deux victoires consécutives. Le dernier réalisé dans les dernières minutes contre Godoy Cruz, un match qui semblait condamné à une fin sans but. Cependant, le jeune Federico Girotti est apparu depuis le banc des remplaçants pour marquer à ses débuts.

«Nacho» Gonzáles et Rafael Santos Borré reviendront à onze des «Muñeco». Concernant les joueurs qui étaient avec leurs équipes nationales, seul le Paraguayen Robert Rojas a été pris en compte pour le choc de la Coupe de la Ligue.

Franco Armani, Gonzalo Montiel (Argentine), Paulo Díaz (Chili) et Nicolás De La Cruz (Uruguay); Ils seront conservés pour le match de mardi prochain de la Copa Libertadores contre l’Atlético Paranaense.

C’est ainsi que Banfield arrive

Le ‘Drill’ arrive invaincu pour le match retour contre River Plate. L’équipe de Javier Sanguinetti a réussi à gagner les trois matchs qu’elle a dû disputer. Le dernier jour, ils ont battu Rosario Central 4-2 dans les conditions de visite.

Pour ce match, ils pourront compter sur tous leurs partants, où se démarque leur trident offensif composé de Cuerto, Bordagaray et Fontana, qui ont inscrit cinq des huit buts de Banfield au championnat.

