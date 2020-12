Les affrontements des huitièmes de finale du Ligue des champions Ils seront définis par tirage au sort ce lundi 14 décembre au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse. La cérémonie débutera à 6h00 (heure péruvienne) et sera diffusée sur UEFA TV. Suivez tous les incidents que Depor.com apporte tôt à tous les fans de football. Les jeux arrivent.

Verrons-nous une double confrontation au deuxième tour entre la Juventus de Cristiano Ronaldo et le FC Barcelone de Lionel Messi? Un «Klassiker» entre le Bayern Munich, actuel champion, et le Borussia Dortmund? Et un Manchester City-Liverpool? Pas impossible.

Selon le règlement, le tirage au sort ne peut pas correspondre à deux équipes qui se sont affrontées dans la même tranche en phase de groupes, ou à deux équipes du même championnat.

Tirage au sort de la Ligue des champions: horaires et chaînes

Pérou | 6h00 | ESPN Play, UEFA TVEspaña | 12h00 | UEFA TV, Movistar, Real Madrid TV, Barça TV, LaLiga TV BARColombie | 6h00 | ESPN Play, UEFA TVEcuador | 6h00 | ESPN Play, UEFA TVArgentina | 8h00 | ESPN Play, UEFA TVChile | 8h00 | ESPN Play, UEFA TV

Sinon, le processus suit quelques règles simples. Les 16 équipes partent de deux pots différents, en fonction de leur parcours en phase de groupes: d’une part, les vainqueurs des clés (appelées graines), et d’autre part, le second groupe.

Une équipe du pot 1 et une autre du pot 2 seront jumelées pour former le premier tour et ainsi de suite jusqu’au huitième et dernier match.

Les graines de la série ont deux avantages: affronter un adversaire théoriquement plus faible et jouer le match retour, décisif pour les qualifications, dans leur propre stade.

Pot 1

– Bayern Munich

– Borussia Dortmund

– Real Madrid

– Manchester City

– Liverpool

– Chelsea

– Juventus

– PSG

Pot 2

– Atlético de Madrid (ESP)

– Barcelone

– Séville

– Porto

– RB Leipzig

– Borussia Mönchengladbach

– Latium

– Atalanta

Les matchs aller des huitièmes de finale sont prévus les 16, 17, 23 et 24 février 2021 et les matchs retour les 9, 10, 16 et 17 mars.

L’autre moitié de la gloire

L’UEFA établira également un tirage au sort pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Dans le tirage au sort seront les 12 vainqueurs de groupe et le 12 deuxième, en plus des huit équipes qui entreront dans la compétition en tant que troisième dans leurs groupes de la Ligue des champions. Parmi ceux-ci, les quatre avec le meilleur équilibre seront classés – Ajax, Bruges, Manchester United et Shakhtar Donetsk.

Tête de série: Milan (ITA, Groupe H), Arsenal (ING, B), Ajax (NED), Bruges (BEL), Dynamo Zagreb (CRO, K), Hoffenheim (GER, L), Leicester (ING, G ), Leverkusen (GER, C), Manchester United (ING), Naples (ITA, F), PSV Eindhoven (NED, E), Rangers (SCO, D), Roma (ITA, A), Shakhtar Donetsk (UKR), Tottenham (ING, J) et Villarreal (ESP, I).

Sans tête de série: Anvers (BEL, deuxième groupe J), ​​Benfica (POR, D), Braga (POR, G), Red Star (SRB, L), Dynamo Kyiv (UKR / Champions League), Grenade (ESP, E), Krasnodar (RUS / Ligue des champions), LOSC Lille (FRA, H), Maccabi Tel-Aviv (ISR, I), Molde (NOR, B), Olympiacos (GRE / Ligue des champions), Real Sociedad (ESP, F ), Salzbourg (AUT / Ligue des champions), Slavia Prague (CZE, C), Wolfsburg (AUT, K) et Young Boys (SUI, A).

Une autre condition du tirage au sort empêchera les équipes de Russie et d’Ukraine d’être jumelées. Les matches aller se joueront le jeudi 18 février et les matches retour le 25 de ce mois.

