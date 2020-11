VOIR, Deiveson Figueiredo et Alex Pérez (EN DIRECT et EN DIRECT / via ESPN / 22h00) se verront ce samedi à l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, STREAM LIVE à l’UFC 255, où le titre de poids mouche masculin. Valentina Shevchenko et Jennifer Maia ONLINE TV feront partie du combat stellaire qui promet également des émotions. Suivez la MINUTE PAR MINUTE de l’événement.

Les deux combattants arrivent à l’événement principal en respectant l’échelle officielle. Le Brésilien a donné 125 livres, tandis que le challenger a marqué 124,5.

Depor.com Il vous offrira la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec tous les incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter de UFC.

Figueiredo contre Pérez: horaires et chaînes de la carte stellaire

Pérou: 22h00 / ESPNMexique: 21h00 / Fox Sports PremiumArgentine: 00:00 / ESPNLa Colombie: 22h00 / ESPNChili: 00:00 / ESPNUruguay: 00:00 / ESPNEquateur: 22h00 / ESPNBolivie: 23h00 / ESPNVenezuela: 23h00 / ESPNÉtats Unis: 22h00 / ESPN +Espagne: 4:00 / DAZN Pour la première fois, deux sœurs se battent sur la même carte UFC: Valentina Shevchenko vs. Jennifer Maia et Antonina Shevchenko vs. Ariane Lipski. (Photo: UFC)

Perez accumulé une séquence de trois victoires consécutives. Dans sa dernière présentation, il a battu le Fusier Ormiga dans le UFC 250.

De son côté, le champion fera sa première défense du titre mondial, après avoir pris le titre au champion Joseph Benavidez, après l’avoir assommé dans l’étoile du Combattre l’île 2.

Figueiredo espère en sortir victorieux pour affronter deux anciens champions pour établir son nom comme l’un des meilleurs de la planète.

“Garbrandt Oui Renfrogné Ce sont les personnes que j’ai intérêt à affronter. Je suis à la disposition de Dana. Au moment qu’il veut s’il veut finaliser le combat, je suis disponible pour donner un spectacle », a déclaré le champion en avant-première de la UFC 255.

«Aucun combat n’est facile. Chaque combat est dangereux, les gens ne peuvent sous-estimer personne. Je m’entraîne toujours à me battre avec les meilleurs, samedi je vais me faciliter le combat », a-t-il conclu. Figueiredo.

Au combat stellaire Valentina Shevchenko va planter avant Jennifer maia défendre son titre de poids mouche féminin.

La championne devait affronter l’Écossaise Joanne Calderwood en juin, mais elle n’était pas encore prête et s’est remise d’une opération à la jambe qui l’a empêchée de sortir de l’Octogone.

La sœur de Valentina, Antonina, qui entrera en collision avec Ariane Lipski sera également sur la carte.

Valentina Shevchenko surprend en tant que commentatrice et annonce un combat

Panneau d’affichage principal

Deiveson Figueiredo contre Alex Perez

Valentina Shevchenko c. Jennifer maia

Mike Perry contre Tim signifie

Katlyn Chookagian contre Cynthia calvillo

Maurício Rua c. Paul Craig

Panneau d’affichage préliminaire

Brandon Moreno c. Brandon Royval

Joaquin Buckley c. Jordan Wright

Antonina Shevchenko c. Ariane Lipski

Daniel Rodrigues contre Nicolas Dalby

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER