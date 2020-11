Mis à jour le 20/11/2020 à 10:10

Université des sports contre. Cristal sportif les visages sont vus (EN DIRECT | EN LIGNE | EN DIRECT) ce vendredi dans l’un des matchs les plus attendus de la Ligue 1, en raison de la grandeur des deux équipes et des circonstances dans lesquelles elles se battent pour le haut du tableau de positions accumulées. Suivez minute par minute et tous les détails de ce grand jeu dans le colosse de José Díaz.

Université des sports et du sport Cristal Ils ont un duel prévu ce vendredi à partir de 17h00 au Stade National. Le duel sera diffusé sur le signal GOLPERU, mais vous pouvez également le suivre en streaming sur Movistar Play. N’oubliez pas également que sur Depor.com, vous trouverez la minute par minute, les buts et tous les incidents.

L’Universitario de Deportes arrive à ce duel passionnant après avoir perdu 3-2 contre l’Universidad San Martín. Les buts du duel d’affrontement pour la sixième journée de la phase 2 ont été marqués par Alexander Succar et Alberto Quintero pour la boîte à crème; Dans l’équipe de ‘Santo, Jordan Guivin s’est démarqué avec un triplé à 16, 56 et 83 minutes.

«Nous avons échoué dans tous les aspects. Du match contre Cienciano à ici, nous avons tout fait de mal, rien n’a été bien fait, car sinon les résultats seraient différents. Nous avons jeté toutes les bonnes choses que nous avons faites pendant de nombreux mois », a déclaré Ángel Comizzo après la défaite contre San Martín.

Nous avons un match le week-end prochain qui est très difficile contre un adversaire qui se débrouille vraiment très bien. Voyons comment nous y faisons face. Si nous voulons sortir de cette situation dans laquelle nous nous sommes embarqués seuls, nous nous sommes bien embarqués seuls et nous devons sortir », a ajouté l’entraîneur crème à propos de l’affrontement contre Cristal.

L’équipe bleue, quant à elle, arrive au duel contre le «U», avec une séquence impeccable de neuf matchs consécutifs sans connaître de défaites. L’équipe dirigée par Roberto Mosquera a battu Binacional 2-1 la journée dernière, où Nilson Loyola a marqué le but de la victoire à 90 + 3 minutes.

«C’est une satisfaction, ça n’a pas commencé comme ça, ça a commencé avec beaucoup de difficultés et on lui a donné des réponses. L’équipe a grandi dans son individualité et cela a apporté des réalisations collectives, en jeu, en résultat, en buts pour et en buts contre et a abouti à 8 matchs gagnés, ce qui est un excellent bilan pour une jeune équipe, nous sommes fiers de ce moment », a déclaré Mosquera après la dernière victoire.

