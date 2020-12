Barcelone contre. j’ai soulevé face (LIVE | LIVE | ONLINE) pour la 13e journée de LaLiga Santander au stade Camp Nou, un match dont je sais qu’il se jouera ce samedi 13 décembre au stade Camp Nou. Le match est prévu à 3 heures de l’après-midi (heure locale) et sera diffusé dans toute l’Amérique latine grâce aux signaux de DirecTV Sports et SKY Sports Mexico. Suivez ici la TRANSMISSION OFFICIELLE avec tous les détails de l’événement: statistiques, buts, tableau de bord mis à jour, déclarations et bien plus encore.

Les azulgranas arriveront battus après les deux défaites consécutives subies au cours de ces sept jours. Premièrement, Cadix a battu les Catalans 2-1 lors de la veille du championnat local et en milieu de semaine, la Juventus s’est battue 3-0 en Ligue des champions.

Ronald Koeman a identifié des erreurs dans son équipe qui l’ont amené à vivre ce moment. «Nous manquons de choses, car les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendons. Nous avons des erreurs sur coup de pied arrêté, des remises en jeu, l’autre jour, nous n’avons pas bien défendu », a-t-il déclaré.

Ensuite, le DT parie sur la correction sans «obsession» et se fie au lieu des duels suivants. “Si nous sommes bons, il y a peu d’équipes qui peuvent nous battre à domicile”, a-t-il ajouté dans la salle d’attente.

Où voir Barcelone vs. Augmentation de LaLiga Santander?

DirecTV Sports est le signal activé pour regarder le match de LaLiga Santander qui présentera Barcelone sans Ousmane Dembélé, Gerard Piqué, Ansu Fati et Sergi Roberto. Aussi, avec des doutes sur la performance de Clément Lenglet.

Sans beaucoup d’alternatives disponibles, le technicien a fait appel à la filiale. C’est pourquoi il a inclus l’extrême Konrad de la Fuente parmi les convoqués. De plus, Riqui Puig pourrait avoir quelques minutes après que son travail contre la Juventus et Óscar Mingueza aient couvert un espace en défense.

De son côté, Levante bouge renforcé après sa victoire contre Getafe il y a sept jours, qui a clôturé une crise de huit semaines consécutives sans gagner et aspire à le faire pour la première fois contre Barcelone à domicile.

L’entraîneur Paco López maintient les blessures de José Campaña et Enis Bardh et après la bonne performance de l’équipe contre Getafe, de nombreux changements ne sont pas attendus dans le onze de départ, bien que Miramón pourrait entrer par Coke Andújar sur le côté droit.

Vukcevic et De Frutos semblent figés dans l’équipe de départ, tandis que Malsa pourrait renverser Gonzalo Melero ou Rochina de la formation, qui étaient un peu plus ennuyeux que les autres lors du dernier match.

Quelle heure est Barcelona vs. Augmentation de LaLiga Santander?

Mexique – 14h00

Pérou – 15h00

Colombie – 15h00

Équateur – 15h00

Bolivie – 16h00

Venezuela – 16h00

Argentine – 17h00

Chili – 17h00

Paraguay – 17h00

Uruguay – 17h00

Brésil – 17h00

Espagne – 21h00

Barcelone vs. Levante: alignements possibles

Barcelone: ​​Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Messi, Griezmann, Konrad ou Coutinho; Braithwaite.

Pick up: Aitor; Coca ou Miramón, Vezo, Postigo, Clerc, Rochina, Vukcevic, Malsa ou Melero, De Frutos, Roger, Dani Gómez.

Où Barcelone vs. Augmentation de LaLiga Santander?

