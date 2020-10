Boca Juniors contre. Lanús Ils s’affrontent désormais (LIVE | DIRECT | ONLINE) pour la première de la Coupe de la Ligue professionnelle argentine, la transmission du match est en charge du signal TNT Sports. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Minute par minute et incidents du match entre les «Xeneizes» et les «Grenats».

Le ‘Xeneize’, actuel champion argentin, a montré un très bon niveau malgré les mois d’inactivité en raison du coronavirus, un grand niveau en se qualifiant confortablement pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores.

Maintenant, Boca fait face à son début de participation dans le groupe D de la Coupe de la Ligue professionnelle de football argentin, qu’elle partage avec Lanús, Talleres de Córdoba et Newell’s Old Boys de Rosario.

Boca Juniors c. Lanús | Programme:

19:15 heures – Pérou, Mexique Équateur, Colombie

20:15 heures – Venezuela, Bolivie, Etats-Unis (Miami)

21h15 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

00:15 heures le dimanche – Royaume-Uni

01:15 dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France

Miguel Ángel Russo mettra son alignement idéal sur le terrain et le Colombien Jorman Campuzano reviendra dans l’équipe après avoir été remplacé lors du dernier match par Nicolás Capaldo pour éviter un éventuel avertissement qui l’aurait empêché de disputer la huitième coupe.

Contre Lanús, on s’attend également à ce que le but de la boîte bleue et or soit défendu par Agustín Rossi, qui a joué la saison dernière pour l’équipe Garnet prêté par «Xeneize».

Un autre gardien de but avec des possibilités avant la blessure d’Esteban Andrada, un partant régulier, qui a subi une tension au soléaire de sa jambe gauche, est Javier García, qui est revenu au club dans un état libre après avoir sauvé le Racing.

En outre, le retour de Carlos Zambrano dans la défense centrale aux côtés de Carlos Izquierdos est probable, après avoir donné le titre à Lisandro López.

La composition probable de Boca Juniors est la suivante: Agustín Rossi; Leandro Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Edwin Cardona; Carlos Tevez et Wanchope Ábila.

Dans la Coupe de la Ligue de football professionnel, il y aura 24 équipes réparties en six zones. Les graines sont Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Racing Club, Independiente et Vélez Sarsfield.

Les deux meilleurs de chaque groupe passeront à la phase des champions de la Coupe 2020, divisée en deux zones. Les vainqueurs de ces deux groupes se retrouveront en finale pour définir le champion, qui se qualifiera pour la Copa Libertadores 2021.

Les douze équipes qui terminent troisième et quatrième de la phase initiale joueront la Phase de Complémentation, divisée en deux zones, et les vainqueurs s’affronteront pour définir l’équipe qui jouera contre le perdant de la finale de la Coupe de la Ligue Professionnelle pour définir lequel des Les deux se qualifient pour la Coupe d’Amérique du Sud en 2022.

Aucune équipe ne sera reléguée lors de ce tournoi, sur décision de la Fédération argentine de football.