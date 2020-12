Lion contre. Chivas de Guadalajara visages sont vus (EN DIRECT | EN LIGNE | EN DIRECT) pour le match retour des demi-finales du tournoi Apertura de Ligue MX, ce samedi 5 décembre à partir de 22h00 (heure péruvienne). La transmission de l’un des matchs les plus attractifs aujourd’hui est en charge de Claro Sports, FOX Sports 2 Cono Norte, Afizzizados, Marca Claro et FOX Sports Cono Norte. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Suivez minute par minute et les incidents du match.

Lionpar le Péruvien Pedro Aquino, et Chivas de Guadalajara, ils se reverront, à la recherche du laissez-passer pour la finale du tournoi Guard1anes 2020. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade de León.

Léon vs. Chivas de Guadalajara: horaires des matchs

Mexique – 21h00

Pérou – 22h00

Equateur – 22h00

Colombie – 22h00

Bolivie – 23h00

Venezuela – 23h00

Chili – 0h00 (dimanche 6 décembre)

Paraguay – 0h00 (dimanche 6 décembre)

Argentine – 0h00 (dimanche 6 décembre)

Uruguay – 0h00 (dimanche 6 décembre)

Brésil – 0:00 (dimanche 6 décembre)

Espagne – 4h00 (dimanche 6 décembre)

La ‘Fiera’ et ‘Rebaño Sagrado’ arrivent au match décisif avec le sentiment d’avoir leurs chances intactes après le 1-1 de mercredi, bien que la meilleure campagne de la phase régulière donne une lumière d’avantage à l’équipe équatorienne d’Ángel Mena.

Le match au stade Lion, le Nou Camp, promet d’être offensif, comme l’a laissé entendre l’entraîneur Ignacio Ambriz, pour éviter les surprises et neutraliser le besoin de Chivas de Guadalajara.

Lion il ira en finale s’il gagne ou fait match nul, tant que Guadalajara ne marque pas deux buts ou plus dans une égalité probable.

L’Équatorien Mena déplore toujours une occasion de but clairement gâchée mercredi, qui aurait pu laisser le Lion plus proche de la finale, et samedi, il espère enlever l’épine avec des buts ou des qualifications à ses partenaires d’attaque, le Costaricien Joel Campbell et l’Argentin Emmanuel Gigliotti.

Chivas Il traverse son meilleur moment depuis longtemps avec la direction de l’entraîneur Víctor Manuel Vucetich et le niveau présenté par Uriel Antuna, Alexis Vega et José Juan Macías.

le Chivas ils ont éliminé en quarts de finale leur rival le plus acharné, l’Amérique, premier candidat à la dispute pour le titre.

Le vainqueur de cette demi-finale disputera le titre avec les meilleurs entre Cruz Azul et Pumas, qui sera annoncé dimanche. Au match aller, la «Cement Machine» a battu 4-0.

Léon vs. Chivas: alignements probables

Lion: Rodolfo Cota, Andrés Mosquera, Fernando Navarro, William Tesillo, Jaine Barreiro, Luis Montes, Ángel Mena, Jean Meneses, Pedro Aquino, Joel Campbell et Emmanuel Gigliotti.

Chivas: Raúl Gudiño, Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce, Jesús Sánchez, Hiram Mier, Cristian Calderón, Jesús Molina, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Alexis Vega et José Juan Macías.

Avec des informations d'EFE.

