Monterrey contre. Puebla EN DIRECT EN LIGNE | LIVE suit le match de reclassement de la Liga MX Apertura, ce dimanche 22 novembre à partir de 21h10 (heure péruvienne). La transmission de l’un des matchs les plus attractifs d’aujourd’hui sera en charge de Fox Sports. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision.

Concernant la masse salariale, c’est le duel le plus inégal des tours de qualification. Puebla a l’une des deux équipes les plus modestes du football mexicain et les «Rayados» ont l’équipe la plus chère.

L’équipe de Monterrey est intimidante, surtout en attaque avec des joueurs comme les Colombiens Dorlan Pabón et Avilés Hurtado, le Néerlandais Vincent Janssen et l’Argentin Rogelio Funes Mori.

Monterrey c. Puebla | Programme:

21 h 10 – Mexique

22 h 10 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

23h10 – Venezuela, Bolivie

00:10 heures le lundi – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

04:10 heures le lundi – Espagne, Allemagne, Italie, France

L’équipe dirigée par Antonio Mohamed est plus puissante que Puebla de Juan Reynoso, mais elle doit le prouver avec des buts pour accéder à la ligue des huit meilleurs.

Rogelio Funes Mori, avec six cibles, sera le fer de lance de l’attaque des Bleu et Blanc contre un «Strip» capable de répondre avec des personnages tels que Santiago Ormeño, également avec six buts.

Antonio Mohamed a rappelé que ses joueurs ont montré qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes dans les moments décisifs et c’est pourquoi ils sont favoris face à Puebla lors des éliminatoires d’Apertura.

«Dans ces matchs, mon équipe obtient un plus de hiérarchie, donc oui, nous sommes favoris, pour cela et parce que nous finissons mieux dans le tableau. Nous sommes habitués à cette pression », a déclaré l’entraîneur à la veille du match de barrage d’Apertura.

Les ‘Rayados’ ont terminé la saison régulière à la cinquième étape et c’est pourquoi ils ont le droit de disputer ce match éliminatoire à domicile contre un Puebla qui a terminé le tournoi en douzième position.

En saison régulière, Monterrey a reçu et battu Puebla 3-1 lors de la 14e journée, un match qui, selon Mohamed, aura servi l’équipe de Reynoso pour sa visite.

«C’est un match différent du tournoi, bien qu’ils aient l’expérience de nous avoir affrontés; c’est pourquoi nous les attendons différemment. Nous avons gagné ce match, mais à 2-1, ils ont eu l’occasion de faire match nul et je pense qu’ils auraient dû en tirer des leçons », a-t-il déclaré.

